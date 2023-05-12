“人的老，从脚和腿老化开始…”

星云大师说：分享信息：美国研究人员发现，70岁以上高龄人士每天多走500步，将可降低罹患心脏病的风险。这项研究的首席研究员、阿拉巴马大学流行病学助理教授杜利表示，在为期三年半的调查期间，每天步行约4500步的参与者只有约3.5%的人罹患心血管疾病，但每天步行少于2000步者，比率为11.5%。

杜利说：“行走步数可用来测量身体活动量，高龄者每天行走的步数愈多，罹患心血管疾病的风险就愈低。不过，目前的研究多数以中年人是每天行走1万步为基准，老年人可能无法做到。”

研究团队最初调查社区动脉粥状硬化风险，并从中选择70岁以上高龄者，观察他们的健康数据，借此研判每日步数与心血管疾病之间的潜在关联。团队分析452位受测者的资料，他们的平均年龄为78岁。三年半的追踪调查显示，每天多走500步，心血管疾病的风险就会降低14%。

杜利表示：“每天多走500步对心脏的好处如此大，让我们惊喜。高强度的运动当然有其重要性，但我们也鼓励高龄者每天小幅增加行走步数，建议70岁以上的长者每天多走500步。”

体能

“走路”对百年以前的人来说，不是问题，因为生来就是要走路，不管你到那里办事，都要走路到达。古代的人一半的生命都花在路上。现代人习惯坐车和火车，生活一下子突然改变，不需要多走路。

可少走路，也有坏处。例如，体能愈来愈差，精神愈来愈萎靡。现代医生总是鼓励人每天至少要走8000步，或甚至一万步，可是，一些人却觉得走路很花时间，不值得，还不如坐车来得方便。但一旦老病了，人的老，就是从脚和腿老化开始，虽然心里想要走，但每一步路都觉得举步维艰，到了这个时候才想要走路，已是力不从心。所以，现代人为了增加自己的体能动力，可以把8000步分为三次来走，每天三餐饭后，各走二、三千步，可以的话，再多走500步，维持长远的健康。

眼界

虽然海、陆、空各种交通工具，我（指星云大师）都体验过，但感觉最安全、最平常的，还是靠我们的两条腿走路最为平安。走路不但安全，而且还能训练威仪。在佛教有所谓“四威仪”：“行如风、坐如钟、立如松、卧如弓”，其中“行如风”就是：走路时，要如风一样直行，而且眼睛要目视前方七尺，不可左顾右盼，不可低头、仰视，也不能跑步、急行。我经常在这一条路上来去，走了不下几十回，因此奠定我对走路的爱好，也深觉走路可以走出体力、走出用心、走出思想、走出眼界。

坐车的人，不容易认识环境；走路的人，才能认识路。经常走路，对身边周遭的环境容易熟悉；你不走路，坐在车子里，十年八年，隔壁邻居是谁都不知道，你的世界就会变得很狭小。走路，世界才会广大，所以不管为了健康，为了增广见闻，为了身心平衡，或是为了融入大众，都需要走路。