五年的企业靠产品，十年的企业靠技术，百年的企业靠文化。我一直都对创业者的动力和精神如何传承感到特别好奇。这么多年来也采访过许多企业家，实地走访他们的企业。在他们讲述创业的故事时，他们总有那么一两句话打动我。比如阿里巴巴的创始人马云曾说，创立阿里巴巴的初衷是“让天下没有难做的生意”。在接触方太的创始人茅理翔和他的儿子茅忠群时，他们强调方太是一家有使命的企业——“为了亿万家庭的幸福”。在采访玫琳凯企业时，由衷佩服一家外企在中国如何落地生根，为“丰富女性的人生”而不断的努力。我开始思考，这些话到底是真是假，是口号还是真实？我更好奇他们如何活出那句话。

回顾企业发展的历史我们会发现，大部分经营良好的企业所采用的基本管理措施和方法相差无几，然而真正发展成百年企业的却是凤毛麟角。相比于普通公司，真正伟大的企业会采用一种本质上完全不同的思考方式来思考企业的问题，也就是这些公司有自己的经营理念，而这些经营理念往往来自企业创始人的价值观和创业初心。也正因为如此，它们才摆脱了唯利是图的短视行为。

在企业发展早期，创始人会影响该企业的初始文化，俗称老板文化，怎样的老板就会打造出怎样的文化氛围。创始人会将个人的信念、价值观、基本假设和行为规范灌输给员工。当企业获得进一步成功，这些价值观会被视为理所当然而形成公司的文化。这种初始文化会在实践中不断被反复地检验。