香港过去50年从东方好莱坞美誉走过来，由沿途风光明媚至光辉黯然褪色，经历了无数喜与悲、起与落，期间黑帮当道，电影行业刀光剑影，谁恶谁大谁正确，个中故事比银幕上所见，有过之而无不及，绝不逊色。当年友人误闯香港电影业，代表南洋财团向香港电影人追讨巨额欠债，驻港期间一步一惊心，过程经历可以写成书和拍成电影揭秘，最后无可奈何，只好以黑制黑，千金散尽才能全身而退，从此绝迹是非圈，不再恋栈聚光灯下、万人瞩目的闪耀光芒。

沉寂多年的香港电影，前阵子有圈中人发声慨叹，一句香港电影已死，卷起千堆雪，引致四方八面的争议，新生代反驳电影永不会死，香港电影在亚洲的领头羊地位确实风光不再，呼吁前辈不要再沉醉于过往逝去了的光辉，面对现实，重新出发才是正道。香港近期几部电影突破缺口，票房收入历史上创新高，花生客又在指指点点泼冷水，认为这是行业的小阳春，稍纵即逝，不会持久，再加上一部花了10年拍摄的纪录片遇上争拗，是非不断，影圈各路持份者，众说纷纭莫衷一是，唇枪舌剑，虽然吵吵闹闹，毕竟有杂音比鸦雀无声、死水一池好多了。

香港电影最新抢镜话题，给大家感觉上，整个行业确实渐有延续性的起色，事缘新晋导演，以社会长期困扰香港人的房屋问题，创作了一个黑色幽默贴近民生的故事，入场观看的座上客感同身受，开怀大笑，悲喜交集，赢了口碑和票房，叫好叫座。

故事以凶宅为题材，香港寸金尺土，不少人穷一生赚到的财富买楼自住，任何居住单位曾经发生过凶案，房价马上下调三成，让业主哭笑不得。电影中住所公众通道突然出现一条赤裸男尸，住户为免被误判成凶宅，互相推卸责任，剧情发展惹笑紧张，人性弱点尽露，内容搞笑中言之有物。

全城热门话题乃戏中关键角色，那位演活了赤裸死尸的男演员。所有网上网下的文字，无不击节赞赏死尸的演技和高度专业精神，影片中看到的是他全身赤裸，闭着气闭着眼忍着笑捱着冷被拖着走，网中人纷纷推荐他在明年香港金像奖颁奖礼，理该获得最佳死尸演员奖，予以崇高敬意。

翻查背景资料，死尸演员来头可不小，他来自舞台，是一位实力派舞台剧名气演员，为了支持香港电影，支持新晋导演，牺牲色相，坦荡荡豁出去，成为全片灵魂角色，令大家肃然起敬。电影《死尸死时四十四》，让人想起香港电影最风光时候的抵死黑色幽默，是电影《正义回廊》导演的第二部作品。导演是电影界后起之秀，影片在国际电影节受到高度关注，死尸演员不枉此死。