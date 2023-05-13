旅途中或在日常生活中拍摄过不少小孩的照片，其中大多数是在小孩自然活动中捕捉的。在没有摆布的状态中小孩表现出的童真活泼，天真无邪与生俱来的好奇心，让我作为一个摄影爱好者无法抗拒。然而在旅途中我很少刻意地去拍摄都市里公共场所的小孩，因为不想让小孩的家人或陌生人质疑或担心。

这回我到伦敦市中心的著名景点伦敦眼（London Eye）旅游。因为要赶上早晨柔和的阳光，一大早就坐上第一趟车。下了伦敦眼之后，顺道附近的市中心漫步。来到一个建筑物前的行人通道，有个街头艺人打扮成一个没有脖子的人在表演各种动作。大清早就吸引不少到此旅游的观光客，观看的人越来越多，人群渐渐地围成一个圆圈在观看。这时有两个看来像是两姐妹的小女孩跑上前在两米处，好奇地直望者表演者的脖子，尤其是小妹妹脸上的表情充满疑惑，似乎不相信自己的眼睛，开始不断围绕着街头艺人转，好像在寻找答案。我注意到小孩的天真表情，想这可是个有趣的画面。我在人群中找个拍摄的角度，小孩不断地跑动，完全没有注意到有相机在对着他们。

为了避开杂乱的观光客，我找了一个面对建筑物的清洁背景，等待“决定性瞬间”的到来。拿相机以来，我都喜欢非常随兴地取景与拍摄，采用在20世纪初开始流行于西方摄影界一种被称为“如实摄影”（Straight Photography）的拍摄方法，就是实实在在地记录所闻所见，不做任何干扰或摆布。由于太随兴，不必做太多思考，总是抱着一种“先拍了再讲”的态度，结果往往事后发现拍的数量极大但却不尽如人意。