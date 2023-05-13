点智慧：为失败做改进

“找出失败在哪里…”

星云大师说：分享故事：信徒对智者说：“我的一生很失败啊。”智者说：“什么是失败？你每次遇到挫折就认为是失败，但是，你有没有想过，如果能坚守做人原则，就算有些事遇到失败，那又如何？你可以转念，这次的失败只是离成功又近一步，因为越多次的失败，就代表越接近成功。成功是什么？就是走过了所有失败的路，最后剩下一条路，那就是成功之路啊！”

信徒还在消化智者的话，智者又说了：“就像许多圣贤，他们经历过苦难的折磨，才有上天堂的力量；生活总不容易，在面对挫折时，我们应该勇敢地微笑地迎接它。如果你鼓起勇气，尽自己最大的努力去战胜挫折，那么你就会发现，挫折的阴云被驱散后，头上是一片多么美的天空。”

十败

以下十事，都是做人失败的原因，值得慎思：

一、虚荣者败：一个人好爱慕虚荣，例如：一再诉说自己过去的伟大，一再标榜自我的成就，其实这样只会让人觉得你自我膨胀的太厉害。一个不讲求实际，说话、做事都不务实的人，能不失败者，少矣。

二、懒惰者败：懒惰的人最为人所不耻。一个人贫穷，只要勤奋也能获得尊敬；反之，富甲一方，但是奢侈浪费，则让人不喜。所以做人千万不能懒惰。

三、骄慢者败：做人要有自信，但不可骄慢，只要一显露骄慢，只会让人看出“他不过如此而已”。一个人的身教、身价，不是用骄慢来表现的，谦虚、幽默，所谓智能的语言最为重要。

四、暴戾者败：性格暴戾的人，只有失败的下场。性格里凡事专横、自私、刚愎、虚伪，不用多加研究，都离失败不远。

五、悭吝者败：待人自私，怎么会获得别人的尊重呢？自古以来讲究待人者，都要宽厚、礼貌、诚恳、大方，这都是成功的待人之道。

六、私心者败：朋友共同创业，如果存有私心，就难以合作，如此不拆伙也难。所以与人创业，要肯把利益多多分享他人，如此不管走到那里，都能受人欢迎。

七、无信者败：人无信，则如行尸走肉，没有人会看得起。一个家庭里，夫妻无信，兄弟无信，父母无信，另一方也不会喜爱，所以立身社会，信誉最为重要。

八、邪执者败：人要有信仰，但是要正信，信仰中如果带着邪执，迷信非法，别说不能得到信仰的利益，甚而反受其害，所以不能不慎。

九、不义者败：做人，当我们听到那个人对长辈不忠，对朋友不义，我们还会喜欢与他来往吗？所以不忠不义的人，自己卸除武装，空手入刀林，能不败者很少。

十、妄语者败：“狼来了”说一次，后果就不堪设想了。幽王为博取褒姒一笑，以烽火台戏弄诸侯，国家就这样被他败坏了。所以戏言妄语，都是败事的最大根本原因。

药方

时光无法倒流回去弥补我们当时的伤，但时间里藏着治癒一切的药，我们能够面对失败，加以改进，日后呈现更好的人格和道德，才是善待和对治自己的最好药方。失败为成功之母，成功属于意志坚强、坚持到底的人，但在追求成功的道路，千万不要把好的价值观丢掉，这样才能取得最好的成功。