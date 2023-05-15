养有十只（最近剩下七只）猫的猫友偶尔会来跟我分享他在IG看到的短片，关于猫和帅哥互相亲热之类，我们总是共勉彼此来世不如当猫。然后我想，我真的想下辈子当一只猫吗？我真的能像我女儿那样，长年猫在32平方米的小空间，只能坐在窗前对窗外的世界进行五感上的探险？我真的愿意吗？

想到这里，又一次对女儿感到十万二分抱歉，她老爸我无能，我曼谷家那间小小公寓还是我妈生前留给我的，我根本没有一点能力给女儿一个宽敞点的房子，只会时不时就做一下白日梦，对我女儿发誓，如果有天老爸中了大彩，一定要给她建一栋小小的房子但有一个大大的中庭，她可以在中庭爬树或者狩猎，甚至可以在公寓的范围之內进行水泥森林探险。我们现在住的是不欢迎猫猫狗狗的小公寓。当初我妈之所以会买下这个单位，原因之一是发展商点头让我跟猫一起同居。后来不晓得为什么，公寓换了新管理层，也变成了一个禁止饲养宠物禁止在自家的阳台抽烟等等等的地方。或许正是因为这样，如今曼谷也冒出了不少所谓宠物友善公寓，我也心动过要不要换新居所……

我知道，我知道，有些智者奉劝人们，不要奢望自己所没有的东西，应当珍惜自己所拥有的东西，这就是快乐的秘诀，我不是不解，也不是不屑，但我不过就是一个偶尔会做一下发财梦的俗人（人家小张爱玲做的是天才梦），我又不是奢望水景豪宅开篷跑车拥有比罗斯玛更多的爱马仕之类，不过就是想给女儿大一点的生活空间，这样很过分吗？这样不过分吧？但我同伴比我安分，他安慰我，说32平方米对一只猫来讲已经很大。而我妈也比我现实，她说，那你也要先去买张彩票才有机会啊。而我女从头到尾没有一句怨言。也许她有，我听不懂而已。