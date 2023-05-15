“母亲的重恩，远远超过于大地…”

星云大师说：分享故事：佛陀引领大众往南而行，看见路边聚集了一堆枯骨。这时，佛陀至诚恭敬地向这些枯骨五体投地礼拜。阿难见状，请问佛陀：“您为何要礼拜这堆枯骨呢？”佛陀告诉阿难及大众：“这堆枯骨，是我前世的祖先，多生的父母。因为这个缘故，所以至诚顶礼跪拜。你们现在将这堆枯骨分作二堆，若是男骨，色白且重；若是女骨，色黑且轻。”阿难疑惑地问：“为何男骨是色白且重，女骨是色黑且轻呢？”佛陀答：“男子在世时，常到寺院听经闻法，礼拜三宝，所以骨头是色白且重；而世间女子，耽着沉溺于情爱中，故喜欢生男育女，认为这是天职，每生一小孩，须用乳水养命，乳由血变成，所以身体憔悴，死时骨头变成黑色，重量也比较轻。”

阿难及大众听到这些话，心如刀割，垂泪悲泣地问：“母亲的恩德要如何报答呢？”佛陀说：“母亲有许多恩德是无以回报的。例如怀胎时百般照顾保护胎儿，任凭胎儿拳打脚踢，昼夜难眠；生产时，生命交关，务必要先知道孩子平安，胜过自己所受极大剧烈苦痛，乃至命在危旦也不顾；为养育孩儿长大，不惜自己受饥受冻，一生奔波劳苦；孩子远行，父母天天担忧挂念，直到看见平安归来，才放下不安的心；遇逆境时，愿代孩子受苦，无限体恤爱怜；从小孩出生到自己两眼闭上，不能照顾了，这份爱仍永无休止。这样的深恩，就算有人左肩担父，右肩担母，绕须弥山走，担子将皮肉磨破，又穿透骨髓，也不叫苦，鲜血流下淹没了足踝，经过百千万劫，仍报答不了父母深恩；假使有人生于饥荒，为了不让父母挨饿，割下身上所有的肉，供父母充饥，经百千劫还是难以报父母恩。因为父母恩重，所以我至诚顶礼父母遗骨。”

无求

偈语的意思是：父母对儿女的养育恩情深重，为人子女者，应当尽心孝顺、奉养双亲。尤其母亲的生养恩泽，更是难以报答。母亲全心爱护子女、挂念子女、照顾子女，没有任何事物，能与慈母之恩相比，母亲对子女的恩德，可以说比山高、比海深。

天下的母亲，为了子女鞠躬尽瘁，无偿无求的付出，这份恩德说什么也不能相比与丈量的。慈母的恩德，比大地还重，比大地还广。大地有多重、有多广，有谁能衡量得了吗？母亲的重恩，远远超过于大地。

孝顺

佛教非常重视孝道，强调儿女要孝顺父母，并且把孝分为几种层次：首先，对父母能够甘旨奉养，让父母吃穿如愿，免于饥饿，这是小孝。若再进一步做到功成名就，光宗耀祖，使父母亲感到荣耀，譬如：我做好人，我做好事，让门楣光耀，也为祖宗增光，这是中孝。最重要的，是让父母亲做个慈善之人，做个有德之人，让他们有信仰，远离烦恼，远离恶道，将来常生人天，这才是大孝中的大孝。

可惜今日的社会，处处可见违逆父母的儿女。父母有时多讲几句话，儿女就不耐烦；甚至父母稍有要求，子女就不高兴。所以，说到孝顺，孝还算容易，顺就很难了。我们应当要求自己，不但做一个有孝的儿女，还要做一个能随顺双亲的子女。

孝顺，就从自己的父母做起，进而老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼，逐渐扩展到社会大众，甚至一切众生，这样的孝道观，值得我们学习。