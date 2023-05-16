一辈子大概仅此一次，而且巴黎又没时差阻碍，查尔斯三世加冕典礼直播没理由不收看，就算王室情意结几乎完全欠奉，念在当事人等工等了70年才终于如愿以偿，情节这么励志，乐得拨冗陪他开心。

法国电视评述五光十色，既高瞻远瞩又细眉细眼，不知道有心还是无意，旁白充满幽默，亦庄亦谐娱乐性丰富。但这支民族艺术细胞纵使活跃，毕竟并非喝莎剧奶水成长，重点未免偏差，譬如首相苏纳克朗读上帝宣言，有位叔叔便表示，异教徒信的神不是三位一体那组，质疑苏先生是否口是心非——哈，生旦净末你方唱罢我登场，认认真真演好一台戏，和宗教信仰何干，难道天天焚香沐浴膜拜观音，就注定无法将圣母玛利亚演得丝丝入扣？我比较介意的反而是，不但新君念对白频频看提示卡，连有丰富演出经验的基督教领导，也时不时用眼尾瞄瞄，毕竟是百年一遇历史宫闱巨制呀，如此实在有欺场之嫌。

以前我妈妈喜欢彩色歌舞片，“剧情闷起码有漂亮衣服看”，潜移默化之下，我肯定传承了这种价值观，所以源远流长的登基仪式固然益智，说到底更渴望吸收眼球养料。求仁得仁，嘉宾鱼贯入西敏寺已经眼花缭乱，王帝三换龙袍更加合胃口，简直错觉精诚所至金石为开，看的是歌舞伎，那件金光闪闪的长袍尤其像和服。不过东灜优伶台上换戏服以闪电速度见称，英国佬慢吞吞的，又搭屏风又劳烦王储协助扣钮扣，太不干净利落了。