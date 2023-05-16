点智慧：警觉看不见的手

“防骗最重要的，还是警觉性要高…”
星云大师说：分享新闻：40岁女子在脸书搜索钟点女佣服务时，发现一个可以用极为优惠的价钱、预定清洁公司服务的广告。当她按照该广告的链接与负责人接洽后，根据对方的指示下载了一个手机应用（App），以便留下个人资料预约服务。然而，当她准备支付定金时，输入用户名和密码后，银行的转账页面却变成了空白。当时她以为是银行的线上服务出现问题，因此改用另一张银行卡付钱，没想到输入用户名和密码后出现了同样的情况。
女子联系清洁公司负责人，负责人却告诉她，可以在女佣上门清洁后再付款。女子隔天却发现，她的两家银行户头内合共几千元的存款，已经被转走。警方告诉她，她陷入App诈骗，骗子让人安装的App，里面全部内容都是假的，包括银行的页面，公众在不知情的情况下给了用户名称和密码，让骗子有了把钱转走的方法。
知觉
手机人人有，网络人人会用，现代人总是在实体世界与网络世界之间穿梭，但我们是不是对两个世界的潜在危机，有相同的防范意识呢？很多人的经验或许是，实体世界的防备心有，网络世界的却未必，大家风险管理的意识比较低、完全以方便或者优惠（从价格来说）为主要考量，掉以轻心，甚至无知地忽视。
在数码时代，我们尤其要有维护意识，尤其要保护好自己的个资，如银行用户名称和密码，对于“看不到的人”要求我们下载的App，更要有所警觉！切记的一点是，个资的外泄，都是在一般大众“不知、不觉”、甚至“不在意”的使用情境下造成，所以，我们就要尽快养成好的数码使用习惯，首先就是具备个人数位资产是有价的概念，谨慎地选择资讯传输的平台，不应以方便为选择的唯一考量。
防身
网络骗子猖獗，手法无所不用其及，我们要做到防骗，主要还是四点：
- 不贪：骗徒想要骗你，先用利来勾引你上当，例如招聘骗局，就是先给你一些小利，之后就会诱惑你用更多钱换取大利，因此而受骗。只要自己不贪非份之财，骗徒自然无机可趁，骗术也就不管用了。
- 谨慎：自己的喜好、兴趣，不要轻易外扬，尤其是在社交媒体上，如脸书或者微信。我们看不到的骗子，或许正在通过各种方法，收集有关你的资料，进而设计骗局。
- 知识：有知识的人，被骗的机会比较少。而这些知识从哪里来？多看新闻是其中一个途径。不要对骗局不闻不问，以为不会发生在自己或家人身上，平时多加留心，增加这方面的知识，对平时的预防很有帮助。
- 警觉：防骗最重要的，还是警觉性要高。警觉心高的人，感觉打这通电话的人好像认识，但还是要多方求证。甚至有的歹徒，打电话假冒你的儿女，谎称在某地受伤，或者称他是警察，要你寄钱销案，乃至被人绑架，要你付款赎人。这时不能惊慌，只要沉着应对，细心求证，就能洞察真假。