点智慧：警觉看不见的手

“防骗最重要的，还是警觉性要高…”

星云大师说：分享新闻：40岁女子在脸书搜索钟点女佣服务时，发现一个可以用极为优惠的价钱、预定清洁公司服务的广告。当她按照该广告的链接与负责人接洽后，根据对方的指示下载了一个手机应用（App），以便留下个人资料预约服务。然而，当她准备支付定金时，输入用户名和密码后，银行的转账页面却变成了空白。当时她以为是银行的线上服务出现问题，因此改用另一张银行卡付钱，没想到输入用户名和密码后出现了同样的情况。

女子联系清洁公司负责人，负责人却告诉她，可以在女佣上门清洁后再付款。女子隔天却发现，她的两家银行户头内合共几千元的存款，已经被转走。警方告诉她，她陷入App诈骗，骗子让人安装的App，里面全部内容都是假的，包括银行的页面，公众在不知情的情况下给了用户名称和密码，让骗子有了把钱转走的方法。

知觉

手机人人有，网络人人会用，现代人总是在实体世界与网络世界之间穿梭，但我们是不是对两个世界的潜在危机，有相同的防范意识呢？很多人的经验或许是，实体世界的防备心有，网络世界的却未必，大家风险管理的意识比较低、完全以方便或者优惠（从价格来说）为主要考量，掉以轻心，甚至无知地忽视。

在数码时代，我们尤其要有维护意识，尤其要保护好自己的个资，如银行用户名称和密码，对于“看不到的人”要求我们下载的App，更要有所警觉！切记的一点是，个资的外泄，都是在一般大众“不知、不觉”、甚至“不在意”的使用情境下造成，所以，我们就要尽快养成好的数码使用习惯，首先就是具备个人数位资产是有价的概念，谨慎地选择资讯传输的平台，不应以方便为选择的唯一考量。

防身

网络骗子猖獗，手法无所不用其及，我们要做到防骗，主要还是四点：