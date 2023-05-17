听不听得懂，认不认得面孔，都不重要，Blackpink在台上挥洒的青春和精力，是我们很多不论年龄，特别是有一定年龄的人在这个年代都需要的忘我时刻，就算看完Blackpink变成back pain，也许都是值得的。

一些人和我一样，不是真正去看Blackpink演唱会，而是去被看。一则又一则在Blackpink演唱会Born Pink World Tour开动的周末贴文，充斥社交媒体。都是现场个人照、现场实况、演唱会片段，以及手持各种演唱会纪念品的贴文，听了什么歌不重要，基本上是沉浸在一片粉红海的当下，让人知道你也在现场。

演唱会现场大概只有在舞台周围站着的观众是真正的粉丝，其他在周边，尤其是贵宾室的观众，都把出席Blackpink演唱会当成是一场周末社交活动。说真的，只要你年过30（或更小一点），Blackpink已经不是偶像，而是极为成功的商品。较为“年长”的出席者都在震耳的乐声中寒暄，不必准时进场，随时提早离场，关键是有在现场，而言谈间或许会找到下一个商业合作机会的可能性。

当有人问起那个周末你在哪里，你说去看了同一天举办的Paul Anka演唱会还是Blackpink演唱会，“效果”完全不同。前者暗示了你的年龄和品味，后者透露了你是否还活在时尚潮流尖端——那不只是为了入流，更大的作用是让人知道你时刻处在当下，（暂时）还没有被时代排挤到边缘。

和其他以视觉而不是以唱功为重点的演唱会如BTS甚至周杰伦的演出一样，Blackpink演唱会卖的是青春美貌和妩媚，台上台下一样忙碌，交错着亢奋激情另加一点迷茫和靡乱，台上表演者努力舞动，台下的观众更努力自我陶醉和自拍，演唱会和社交媒体贴文同时进行。虽然很多人都知道有Blackpink这个超人气韩国女团，但也许有过半30岁以上的人哼不出一首完整的歌，或认不出团员的面孔，但当有人问起，大家都能很入流地说“当晚我出席Blackpink演唱会”，与时尚潮流并进。

因为是目前最火红最时尚最潮最成功的韩国女团，所以两个晚上有近10万人在近37度的高温下将国家体育场挤到水泄不通，挤到汗流浃背，挤到有人晕倒，最终都达到了目的，通过Instastory、Instagram、脸书，让全世界都看到了自己站在时尚前线，与此同时让没有在现场的人倍感压力，觉得不入流。

你问我有没有享受那样的一场演唱会，我会很认真地说，以演唱会的标准来说，没有，但那真的是很精彩的一场演出，那种如野火般燃烧全场的劲爆高昂情绪不是任何艺人都能做得到的，即便是搔首弄姿也要有一定的功力。Blackpink卖的是青春活力，在各种强大资源和商业条件的配合下打造出一个时代，就像有人有过刘文正，有人有过刘德华，有人有过林俊杰，在一个需要偶像作为追梦对象和生活方向的年轻世界，Blackpink也算是功德无量。

当然，确实有真正的粉丝要在现场活在当下，与Blackpink一起享受／挥霍他们的青春。提早离场的时候，场外居然有一群买不到／买不起演唱会门票的粉丝拿着手机隔空对着体育场拍视频录声音。手机拍摄的画面基本上只对着体育场外观，场外听的音响音质肯定也很差，但这是在能力范围所及最能接近偶像最能展现活在当下的动作了。我唯一的反应是，佩服。