章星虹：加东那排店屋

本打算离开这个沉重话题，可友人数则短信问及加东和七英里的“慰安所”旧址，似又把我带回到那个早上，看见我俩站在丹戎加东路（Tanjong Katong Rd）的一排店屋前。

这是我们半个月内第二度来到丹戎加东路，这回是要细看一排两层高的战前店屋——1995年8月早报年轻记者霍月伟曾撰写一篇访问特写，题为《慰安所里当帮工》，文中受访人是当时退休人士傅耀华。傅氏提到日据时期他12岁，随着母亲来到加东打零工，地点就在月眠路和白兰森路（Branksome Rd）之间的这排店屋。

丹戎加东路很长，数条横向支路将之分隔成一个个街区，每个街区里有十几二十间30年代建造的店屋。当年日军把位于卫翰路（Wareham Rd）和白兰森路之间的五个街区辟为“慰安所”区，傅耀华打零工的那排店屋便是其中一个街区。

那天也许是周末的缘故，店铺大多还未开门。我们顺着五脚基一路走着，经过小吃店、糕点店、宠物诊所，还有邻里常见的杂货店，都探头向里面望望。晨早阳光打出橘黄色光谱，略暗的过道上一时间光影斑驳；店外隐隐飘来班兰的丝丝香气，环望四周竟找不到香气来自哪个角落；远远听见车铃声，有人骑着脚踏车在街对面慢悠悠地踩过。

受访人傅耀华的回忆里，提到过这排店屋：日据时期这整排店屋的十多个店铺，面街的店面全部被封，只留数个楼梯供人出入。店屋二楼“禁区”则是“24小时开放，日本兵进进出出不绝”，那里“十几间房屋都打通了小门，通行无阻”。他记得日本兵喝醉酒就会大叫大嚷，有时“半夜还会听到鞭打的声音”。

在厨房当小跑腿的傅耀华，偶尔会被二楼女子叫上楼为她们捶捶背。那些女子穿着和服，以日语交谈，有些也会说简单的福建话，不过从外表看“很难说得出她们是华人还是日本人、韩国人”。要到长大后他才渐渐意识到，当年打零工的那排店屋，其实是日军设在丹戎加东路的“慰安所”之一。

今天，丹戎加东路上的这排店屋，因着傅氏这段记忆而别具历史价值。受访人当年目睹的“慰安所”内部格局、日军出入情况，以及对二楼“慰安妇”的细节描述，令之成为一个能供人想像过去的历史现场，也成了这段历史研究的重要佐证之一。

保留一地记忆，媒体向有角色——月伟这篇访问特写让我们又想起这一点。1990年代初当韩国“慰安妇”发起控诉时，各国政府或因考量不同而反应不一，可整个亚洲的媒体那次都动了起来，本地英巫华媒体亦无缺席。他们透过各自渠道竭力寻找本地受害人，刊登了多篇相关报道，包括早报这篇就“慰安所”主题所做的访问特写。事实上，幸得本地媒体自战后多年来的锲而不舍，历史学者今天方能以积累下来的碎片，拼凑出较为完整的日据图景。