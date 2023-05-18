1930年代，三个黑帮始祖老大联袂登场。首先出场的是，爱德华·罗宾逊，他身高1.638米，出演《小凯撒》（1931）。隔三个月，《国民公敌》中的詹姆斯·卡格尼出场，他身高1.65米，和罗宾逊一样，能完整地站在一个很近距离的全景镜头里。1932年，《疤面人》中的男主保罗·穆尼，以1.74米的个子，成为同期最高黑帮头目，当然即便是穆尼的个子，也远低于当时美国银幕男主的平均身高。

为什么首代黑帮头头个子都不高？明面理由是，黑帮原型很多体型矮胖。《疤面人》的直接原型，或者说，全球黑帮片的底本，黑手党领袖阿尔·卡彭虽然个子其实也有1.7米多，但肠肥肚满圆滚滚，视觉减掉20厘米。而1920年代禁酒令的发生，既是黑帮头头的发生学，也构成了黑帮片的直接源头。黑帮老大，跟禁忌中的酒一样，是神话，也是黑话。编导怀着矛盾的心情刻画他们的黑色英雄，想让观众既同情他们，又不能完全同情他们。

《小凯撒》开头，导演就用快速的节奏、穿插的叙述风格以及不时的暴力动作高潮，描绘主角财富和权力急剧上升的过程。这种快速剪辑日后成为黑帮老大成长过程的经典表述。快速剪辑让观众看不清这些黑帮分子手上的鲜血，就像《猫和老鼠》中，猫鼠彼此折磨，各种匪夷所思的手段，但高速高能加上欢快的配乐，直接把儿童不宜变成了儿童很宜。