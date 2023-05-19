汪来昇：看《关于我和鬼变成家人的那件事》的这件事

《鬼》摆脱了“取悦”腐女的市场洪流，从一个很主流“男异性恋”的角度切入，求的是“同理”与“共存”。笔者觉得导演的“败笔”与“神笔”是“荣辱与共”的，因为电影要处理的课题众多，有环保、同志（友善的科普）、警匪（贩毒）、民俗信仰等，而且台词、场景等设计得都非常“鬼马”，既不完全是“喜剧”或“悲剧”，更不是经典的BL套路。

小剧透：最终两位男主角都没在一起，意料之内，因为人鬼殊途必然没有结果——但最终，吴明翰（许光汉饰）也没被掰弯而爱上毛邦羽（林伯宏饰）。电影是以吴作为主要叙述者的，即从“臭直男”的角度去看“死gay”的“一生”，最终的“圆满”则是彼此回到了“人性”最脆弱、真诚的部分，尤其是对毛的惨死，以及一直被边缘化的人生，某种程度上得到了“谅解”与“正视”。作为唯一看得到毛的吴，他背负着帮毛找真凶的责任，以及解开他生前的各种死结（包括毛与父亲在“出柜”上的死结），而毛在这个过程中，重新激发出吴对于生活的热情，并帮他把“臭直男”的脾气和气焰给收掉了。

电影并没有要特别突出“同志”的生活面貌（比较突出毛三八的个性），而是回归到“爱”的本质，对家人、情人、生活、朋友等。不同种类的“爱”进行的演绎，严格意义上不算是“同志主题”电影，但却更真实地还原了现实生活中，“同志就是生活在异性恋的主流社会里”，彼此须要共生共存，给予关怀、谅解与接受。可能最“同志主题”的部分在电影中并不是“出柜”，而是毛爸反对毛与电影中的渣男陈家豪（炎亚纶饰）结婚——认为这是“不自然”的，当然毛爸后来是因看清楚他是渣男才反对。