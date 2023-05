建国50年的庆祝活动,我听见的愿景不是千秋万世,而是下一个50年——这样理智务实的国家。下一个50年,我看不到了,惟愿星洲故事连绵,百年不孤独。

生命不是我们活过,而是我们的记忆,以及我们为了讲述,如何记忆。

写作小说《百年孤独》,获得诺贝尔文学奖的马尔克斯(或译为马奎斯),在他晚年自传式的作品《活着是为了讲述》(Living to Tell the Tale)如此一针见血地洞察生命的深刻意义。

因为讲述,我们组织记忆,也被记忆。因为讲述,尤其用文字、图像、影音等媒介记忆,留存我们活过的印迹。这些印迹被流传,被一而再、再而三地讲述,超越了个体生命的时间和空间。