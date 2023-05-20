龙海客：怀念新加坡河畔

90年代移居香港的卢大通与夫人、儿子几次到新加坡探亲，他总要到新加坡河畔散步，眺望寻思河畔的情景。这里有他童年的踪迹，他在河畔的柴船头成长。十多年了，他再也没有到河畔了。他健康有了问题，为自由和正义，历经四个朝代13年在牢房，早期受过的肉体伤痕，隐隐作痛，颈项常酸痛，影响了写作进度。

我和大通有半个多世纪的交情。2000年我们合作出版的文集《我们来约会》《相约夕阳红》，又和岳典三人合写《相逢不恨晚》。我们都是耄耋之年了，写作是我们共同的兴趣。卢大通近年来忙翻译马来文。他翻译作家成君的两本文学著作。在一次电邮交流提及健康问题，他说：“有时心想做的事未必能实现，能过一天就是幸福的一天。”

大通在个人文集《我曾经年青过》一篇散文《回忆·感想·思念》里写道：“回忆过去是比展望将来更多一些。那就是在下来的岁月里，希望身体健康，这是最大的展望了。回忆的乐趣是把你带回过去，走进历史，温故知新，重新体会以往的经历。我思念。因为真诚的友谊难得，老友都已年暮，而且越来越少！对于那些曾在那激情的岁月里一起走过的已故老友，更加使我感觉到如失去无价之宝。对于那些还健在的老友，不管他们是在天涯海角，我思念他们，并祝福他们来年身体健康，生活愉快！汹涌澎湃的历史洪流已大江东去，留下来的是漫长的回忆细水长流。”