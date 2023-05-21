“源清则流清，心正则事正…”

星云大师说：分享故事：春秋时代，有一位有德之士名叫黔娄。他注重做人的品德和节操，不愿为了五斗米去做损害道德的事，所以生活困苦。当他去世时，家里穷到连棺木都买不起，只好拿条被子将他盖住。

可是，被子实在太小，盖了头，脚就露出来，盖了脚，头又露出来，亲友看了不忍心。于是，前来吊唁的曾子（孔子的弟子，儒家代表人物之一）就建议：“不如把被子对角打斜来盖，这样头脚也都可以盖得起来。”

黔娄的妻子回答：“宁可正而不足，不愿斜而有余。我丈夫在世时，做人正直不邪，怎可在他去世后，用布斜着盖他呢？这不是他的心意啊！”曾子听了无话可说，难过地留下泪来，问道：“那么，要为黔娄先生追封什么谥号呢？”她想一想说：“就以康为谥号好了。”

曾子反问：“为什么取康呢？黔娄先生在世时，食不饱穿不暖，三餐不济，怎能叫康呢？”黔娄的妻子说：“我丈夫不接受不正当、不应有的官位，所以是贵而有余；对于一些不当得的利益和钱财，他也不动心，所以是富而有余。不戚戚于贫贱，不汲汲于富贵，求仁而得仁，求义而得义，因此以康为谥号，不是很适当吗？”曾子听了说：“只有黔娄这样贤能的人，才有这样贤慧的妻子！”

居心

做人正派，可做到“居正六方”：

一、正以治心：所谓“源清则流清，心正则事正”，我们行事心地端正，所作所为才能不昧道德良心。一个公正的人，他的用心就像镜子一样明亮光洁，因此心不能歪，歪了就不正；心不能邪，邪了就不正。

二、廉以律己：做人应当用廉洁来要求自己，不义之财不贪，不当做的事不做，不该说的话不说。综观历代贪官污吏因贪渎不法而致身败名裂者比比皆是，我们要引以为戒。

三、谦以处事：日常生活中总要和人接触来往，谦虚的人，往往能够得人青睐，让人欢喜接近你。西方哲学家曾说：“宇宙只有五尺高”，人有六尺之躯，要生活在这五尺高的宇宙里，头要低一点，谦虚才能让我们处世更臻圆满。

四、信以接物：我们对人要有诚信，人家才肯信赖你，倘若经常对人抱持怀疑的态度，别人也无法信任你。

五、宽以待人：我们想要得到别人的敬重，自己应当先尊重别人。清人袁枚亦云：“圣贤居心，大概从厚”，因此，我们要做宽厚的人，事事为别人设身处地，处处给人台阶下，而不刁难别人。

六、敬以承上：孟子有句话说：“敬人者人恒敬之”；世间上，哪怕只是一个小孩子，都需要受到尊重，更何况是提携我们的长辈呢？父母教养子女长大成人，有养育之恩；师长教授学生知识道德，有教育之恩；古德亦云：“不敬则事无成”，我们对人都应当有敬重之心。

正派

一个人正不正派十分重要，若不正派，即使那人事业多么出色，别人也是不齿的。反之，普普通通一个人很正派，这个人也值得赞许。只是，正派的价值观，现在愈来愈澹薄，一些家庭，教导孩子要读好书，却忘了家教中缺了正派二字。因为正派，我們就能心安理得，身心也才能自在。