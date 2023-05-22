幼吾：人民音乐家施光南

中国有三人被誉为“人民音乐家”：《中华人民共和国国歌》作曲者聂耳（1912-1935），《黄河大合唱》谱曲者冼星海（1905-1945）和施光南（1940-1990）。后两人和新加坡有点渊源。冼星海在养正学校受小学教育，区健夫是他的音乐启蒙老师。施光南太太洪如丁（1946-）是在新加坡出生，三四岁时随父亲洪永安（1907-1989）回中国。洪永安（笔名丝丝）曾任槟城《光华日报》《现代周报》及新加坡《南侨晚报》主编。

施光南是一名音乐神童，五岁能作曲。还不到20岁，已经作曲上百首。他一生创作了1000多首歌曲，有100多首从未面世。他创作的歌曲如《洁白的羽毛寄深情》《摇篮曲》《吐鲁番的葡萄熟了》《漓江谣》《多情的土地》《在希望的田野上》《祝酒歌》等都感人至深。此外，还有小提琴独奏曲《瑞丽江边》、电影《幽灵》的配音等。这些创作手稿，妻子洪如丁把它捐献给记念亡夫的“施光南纪念馆”。

洪如丁就读天津大学精密仪器系，毕业后在天津一家国企担任工程师。她爱好音乐，崇拜施光南，经常去听施光南的作品演唱会。施光南的姑妈在中国新闻社工作，和专稿部主任洪如丁的父亲洪永安同事。是她撮合这两位年青人的婚姻，1972年，施光南和洪如丁在天津结婚。