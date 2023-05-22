想到一个喜欢做这些琐事的人，边做会边快乐，就觉得自己也应该培养一下对各种琐事的热爱。

生活里必须处理的，诸多和饮食起居相关的锁事，很多人都不喜欢处理。

聊起每个星期得去一趟超市菜市场，中学同学P说：上超市、上巴刹是多么沉闷的事，有谁会喜欢？

谈起每天得从宝贵的时间里，抽出时间来打扫房屋、清洁身体发肤，爱画画的友人M说：真的很花时间、很琐碎，真希望时间可以用来做其他的事，譬如看书画画。

他们都希望远离这些日常的，和现实世界、物质世界相关的最基本的事情，把时间花在一些能够满足自己更高的物质需求，或精神和情感世界的事情上。譬如花更多时间经营生意或事业，花更多时间看书看电影，花更多时间和朋友相聚或一个人放空……反正，做什么都好，就不是在巴刹买菜、在客厅吸尘、在厕所清理牙齿、在走廊擦玻璃、在厨房洗碗……

那样看来，能够与生俱来便喜欢处理日常物质世界基本需要，喜欢处理饮食起居的人，他们的人生便有大半时间、很自然地在做自己喜欢做的事。这样的人完全不需要和自己的情感意愿抗争，去处理这些不可避免、天天得处理的生活琐事，真的很幸福。

每个星期，做完家里的家务，我都会感叹，人怎么那么脏，世界怎么那么多灰尘，家务事怎么就花那么多时间！

一个人要在一个家里活得还有点样子，家具上手指划过去没有灰尘，花园里花草都欣欣向荣，厨房里有美味的佳肴在烹煮，花瓶里有新鲜芬芳的花朵……知道得花多少心思，多少精力和时间吗？

作为女性，我曾经是全职母亲，兼职母亲，也挨到了现在，不需要为孩子大小事忙出忙进，可以做一些自己喜爱的事情；如果问我是喜欢上班，还是喜欢打理家中大小事（注意，是自己打理，不是假手女佣）那我绝对是选择上班去。

上班，尤其是做自己喜欢的工作，同事和老板们也还相处融洽，工作中不断让人学习新事物，又有挑战性，那么每天上班去，还真是一件不赖的事。而且可以早晨打扮漂亮出门，来回办公室途中听听音乐，一种拥有自主能力、与世界接轨的感觉油然而生。自我感觉良好本来就是一件听起来颇肤浅，却又无比重要的事。

呆在家里无需见人，还得打扫家务做饭洗衣，那肯定就是穿得越朴素越简单甚至越旧的衣服越好。

家里的大小事里，清洁工作繁杂、重复性大，做饭园艺又要求有点创意灵性，同一个人要事事兼具，还真是不简单。做完前者，大概只想捶背叹气，还要温柔贤淑地完成后者的工作？面带微笑面对丈夫孩子，端出香喷喷的菜肴？哗！各位看官要求真高。

我也认识喜欢处理日常琐事的男士。身为美术机构主管的K，说他日常放松放空的方式就是打扫房子和做饭。长得颇具男子气概、留了络腮胡子的C，每天清晨起床，第一件事就是要把整个房子从头到尾细细打扫一遍。根据他的标准，多数人的房子都是脏的，清洁工作不及格。

我可喜欢日常琐事？孩子们还小的时候，家里请了帮佣，许多琐事都交到帮佣手里。做晚餐有帮佣帮忙把该切的、该去皮的、该汆烫的都做了，我放工回家只要“略施小技”，把该调味的调味了、该炒的炒了、该蒸的蒸了……一家人便可以围桌吃饭。

孩子们长大以后，家里不再有帮佣，所有的事情我们都得亲自处理。

除了上巴刹超市，连带着做饭，是我从小便喜欢的日常“琐事”；对于其他生活琐事，我相当无感，绝对不像早前提到的两位男士那样，可以把起居之事变成一种生活里的“zen”；活得像是庙宇里做每日功课的僧侣一般。

但是写到这里，想到一个喜欢做这些琐事的人，边做会边快乐，就觉得自己也应该培养一下对各种琐事的热爱。

很多事情都是一念之间吧。我们总觉得时间要用来做一些“更重要”的事，但谁说，一分一秒的时间里，心平气和地处理日复一日的锁事，处理好和自己身体、和周遭环境的琐事，不是一种学做人、了解自己、了解生命的最好过程，最合适的方式。

如果有这样的意识，或许琐事就不再只是琐事了。