“不要被利字牵着走…”

星云大师说：分享故事：宋国有个人得到一块宝玉，拿来献给宋大夫司城子罕，子罕不接受。献玉的人说：“我把玉给采玉的人看，玉人认为是块宝玉，所以才敢为您献它。”子罕说：“我把不贪财当作宝，你以玉为宝；假若把玉给了我，我们两人都丧失了自己的宝物，不如各人都有自己的宝吧！”

献玉人只能失望而归。这件事传开后，宋国德高望重的人说：“子罕非无宝也，所宝者异也。”意思是说：子罕并不是没有宝贝，而是他的宝贝不同于常人。宋子罕以廉为宝，实为美德。

教育

一些人为了追名逐利，什么都不信，什么都不怕，什么都敢说，什么都敢做，不知敬畏，唯利是图，罔顾廉耻，行为让人触目惊心。新闻中就有这样的两则报道：父亲靠出苦力来供儿子上大学，儿子却讲究时尚，满身的名牌，在大学里谈了个女友，女友的伙食费他全承包了，但他的父亲就如牛马一样在出苦力为他赚钱。在天热的日子，他的父亲都舍不得花一块钱买瓶冰水喝，儿子却是伸手牌，要买什么都向父亲要。这个儿子什么都不缺，缺的就是廉耻心。

另一个报道：一间公司的员工，为谋眼前小利，经常偷盗拆掉公司货车上的零件拿去卖废铁，每次虽说是拆一些卖一点，没有多少钱，却为公司埋下了行车安全的隐患。为何他们会怎么做？道理也很简单，没有廉耻心啊！

孟子说：“饱食煖衣，逸居而无教，则近于禽兽”，人之高于禽兽，就是因为教育。教育能够加强是非善恶的判断、提高廉耻忠孝的情操，最重要的，教育要达到自我启发、自我教育、自觉教育的目标。这些种种，就为了让人有廉耻心，如果没有，大小坏事都做得出来。

信仰

我们在生活中，绝不能让自己成为那样的人：让物质利益高于一切；如果是这样，我们的情感会变得淡薄，我们的道德会滑落缺失。有些人不会这样，因为他们心中有信仰，至少相信因果，明白“举头三尺有神明”；可如果人没有信仰，内心就没有约束、缺乏敬畏。对天地没有敬畏、对自然没有敬畏、对生命没有敬畏、对规则没有敬畏、对因果没有了敬畏，所剩下的就是随心所欲，什么伤天害理、不知廉耻的事都可能做的出来，并且不以为然。

所谓“廉正厚道和而不流，耻德芬芳众人爱敬”，我们生而为人就要有理智，就要学会分辨是非善恶，千万不要被利字牵着走，不让真心被声色货利所蒙蔽，那么，我们就能做一个顶天立地的人。