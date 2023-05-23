终于有件事让我们不再为谁的椰浆饭最正宗、谁才是肉骨茶的发源地而争得面红耳赤。 说的是卡峇雅（Kebaya）申遗之事；新、马、泰、印和文莱五个东南亚国家，最近携手向联合国教科文组织申请，将卡峇雅列为人类非物质文化遗产。

月前到国家博物馆参观了为该申遗活动特别举办的“致我们热爱的卡峇雅”巡回展，六套卡峇雅设计让访客领略到其服饰的传统与现代，典雅与时尚。我这一辈子虽不可能穿上卡峇雅，却能从美学的角度来欣赏服饰上的花纹刺绣，格外细腻和讲究。

不久前也到毗邻的土生文化馆参观，翻新后的文化馆注入更多多媒体元素，较为生活化，容易咀嚼。三楼的展馆还重点展出卡峇雅服饰的变迁，细节从繁到简，不失韵味，与土生华人的生活习俗密不可分。

我对该申遗活动颇感兴趣，主要是难得五个国家一起联手申遗，声势浩大。我们仿佛找到了共同的语言，求同存异。再说，卡峇雅的婀娜多姿犹如把传统穿在身上，再赋予传统新生命，穿出个性来，可媲美中国的旗袍、日本的和服及越南的奥黛（Ao Dai），在东南亚具有一定的代表性。

即使不是土生华人，我们的日常生活总离不开土生华人文化。记得最早认识土生华人一词是在中学的历史课本，即华族男子与当地马来女子通婚后，所生的下一代统称Peranakan。

当时还未有土生文化馆做课本以外的参考，《娘惹艾美丽》舞台剧也未广受欢迎，更别说有《小娘惹》电视剧让土生华人的生活场景走入观众的视线，唯有去乌节路一带的翡翠山实地考察，从土生华人的老房子门面，揣测富裕的特征。

后来，娘惹餐馆陆续开了几家，把家常便饭精致化，价格不菲，从而提升了娘惹佳肴的地位，有的还进驻五星级酒店的自助餐馆，时不时来个娘惹美食荟萃。舌尖上的土生华人文化又是另一种风情，似乎形成固定的印象，娘惹们皆是好厨娘。

说回卡峇雅，不同国家有各自的特色，各有千秋。资料显示新加坡和马六甲因地缘与经济关系，卡峇雅的刺绣风格相近；槟城则受益于蓬勃发展的锡业，上世纪初的卡峇雅以奢华设计闻名。有目共睹的是，这是一门细致的手艺，针线交织着一种背负着传承的使命。因此在一些重要的节日和场合邂逅卡峇雅的身影时，我知道这人穿出了自信与自豪感。

申遗结果预计会在明年底公布，恳切希望申遗成功，这不仅是五个国家联手打造的骄傲，同时能将卡峇雅的风采推向更大层面，也是对这门老手艺崇高的敬意。