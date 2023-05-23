迈克：慧之大师及其他

没有期望就没有失望，原来是真的。Wayne McGregor虽被誉为新世代英国舞坛巨匠，编的舞我一向认为亳无看头，本季巴黎歌剧院芭蕾舞团首演他2021年作品《但丁方案》（The Dante Project），开宗明义深入文盲可望不可即境地，当然不打算捧场。远道而来的日本朋友大Y一早订座，好奇望望贴出的舞者名单，哗，两个当家花旦三个一级文武生，再加已挂靴的前高文花园台柱Irek Mukhamedov特别客串，阵容确实鼎盛，不看佛面看僧面，既然临时有少量门票，多一出不嫌多，于是开开心心去为艺术牺牲。

整个晚上用一种“往好的一面看”方式自娱，第一幕《地狱》，大部分时候灯光暗到分不出舞者谁是谁，我就想，正印二帮开口梅香个个一般高，证明路易十四创办的舞班好厉害，而且众里寻他，居然认岀香港之光林隽永，彰显香港舞坛实力当之无愧，未到完场票价已经值回有余。

有几件舞衣丑陋到一个点，连镇团小鲜肉Germain Louvet穿上也像个跳舞的大妈，我又开解自己，当年翡冷翠那些文青，或者流行如此打扮去河畔泡妞哩，阁下不在现场，请勿大惊小怪。咦，姓慕的叔叔那件一截蓝一截黄，肯定向乌克兰致敬无疑，还要匠心独具套在俄罗斯土产吉祥物身上，寓意之深长令人衷心折服啊。