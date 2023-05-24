予安：假如缪斯没有红绿灯

四月底连着公共假日串起小长假，到希腊游玩约十天，到访见证古希腊文明与政治、哲学发展的雅典，以蓝白相间建筑闻名的圣托里尼岛，素有“风车岛”“天堂沙滩”等美名的米科诺斯岛，以及爱琴海中一座火山岛米洛斯岛。彼时的希腊阳光灿烂，天空湛蓝，海面清澈无比，且因处于旅游淡季的尾巴，人流量还是相对较少。

在几座岛屿有个有趣的发现——岛上没有红绿灯没有路名，有的只是偶尔开出一段路后出现的路标，指示此路能否通行，来到十字路口或拐弯处时，各路车辆和行人则默契地配合前行。在圣托里尼岛参与一日游时，导游提到当地约人见面一般以某家店面或标志性建筑为坐标，比如相约在某家旅行社前，在某家咖啡馆见，在巴士总站见等，甚是有趣。红绿灯在城市规划里不可或缺，让川流不息的车辆有序驾驶，人们也习惯依照指示停下或往前。来到岛上，没有红绿灯一切照常运作，人们在风里轻行，去往该去的方向。

在米科诺斯岛，来自雅典的酒店接驳车司机大哥与我们分享他的工作模式：夏日在岛上打工，冬天淡季来临便回雅典生活。这般一年工作约六到八个月的打工模式在服务业也较为常见。在米洛斯岛出海时，1996年生的副船长小哥则从小在岛上长大，夏天出海，冬天到雅典接模特儿工作并四处滑雪。船长大叔亦是当地岛民，他则四季都留在岛上，夏日航行，冬季化身为家庭煮夫，操持家务也肩负带娃重任。在双体游艇上，大叔也身兼厨师一职，烹煮的鱿鱼orzo（米粒意面）堪比餐厅级别，大伙儿纷纷夸赞。他自我调侃，若不是还有这身做饭本领，老婆早就把他休了，其幽默风趣让众人开怀大笑。