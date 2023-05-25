点智慧：精进，而不求完美

“强逼自己完美，很容易产生自责心…”

星云大师说：分享故事：唐朝云门禅师，在参访雪峰禅师时问道：“什么是佛？”雪峰听了大喝一声说：“不要痴人说梦话。”云门当下领悟礼拜，并留下来向他学习，一住就是三年。有一天雪峰问他：“你究竟达到什么境界？”云门答：“这境界与佛没什么两样。”

这境界究竟是什么呢？云门当住持时，有一次问徒众：“我不问你们十五月圆之前如何，只问十五月圆之后如何？”随后他自己答道：“日日是好日。”

故事的禅意是什么？我们要努力精进，追求卓越，但不要执着于追求完美，才能过得自在，才有日日是好日的心境。

忧郁

强逼自己追求完美的人，很容易产生自责心、沮丧和失去信心。他们不是争取精进，而是强迫自己做到十全十美，以致他们的注意力，会聚焦在缺失和失误，从而失去工作和生活的正面价值。另一方面，他们打从心底就认为，不完美等于全盘失败，于是在日常中体验不到工作的成就感，以及生活的喜乐。

人若用十全十美来期许自己，就等于强迫自己达成不可能的目标。结果会变得非常怕失败，既得不到成就感，又带来沮丧和无助的情绪。追求完美的人，很容易忧郁和焦虑，因为他们无法感受到成就，觉得价值不大，更不能从错误中汲取正面的教训，因而他们只有沮丧和焦虑的反应。

裂痕

我们要明白，即使福德圆满如佛陀，还有从古至今的圣贤，一样会生病，一样会受人欺侮。 或许有人会问：“那他们还是完美的人吗？”

是的！他们的完美在于，不论在自信心方面，或在自己的智慧方面，他们的内心都不会受到环境变动而产生烦恼，他们是具有伟大人格的人。世界上没有完美的东西，与其追求完美，不如自我肯定，当下努力，继续精进。

人的身心是一体的，我们怎么想，身体就怎么反应；因此，精进的人身体健康，工作效率好；大家都应该提倡精进，也别把它错解为要求十全十美。

这个世界上没有最快乐的地方，只有最快乐的人。归根究底，我们最需要的是修为自己的心，而能让自己变得快乐的原因，不是拿起，而是放下。

有句话说得好：“万物皆有裂痕，那是光照进来的地方。”光照进来的地方，就是我们的缺点，我们要勇于面对，并且告诉自己：“自己的能力如此，但我会努力改变，不强求结果。”