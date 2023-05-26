认识高敏，是因为去年和SMU一起组织了一场线上研讨会，她在线上分享了她如何引领汉帛集团走向数字化转型。上个月到杭州时，就顺道去她的企业参访。听了她四部曲的接班故事。

汉帛是高敏的父亲28年前在杭州创办的服装工厂，他带着40个工人从最初的女装加工做起，逐渐发展成为一家涵盖出口贸易、智能制造、商业零售的大型集团。他将汉帛国际做到了高端女装的头牌代工厂，给H&M、Zara等国际大牌代工。但代工制造始终是在微笑曲线的底部，价值获取率最低，他也曾尝试改变，包括投资商场渠道、自创品牌，但成效并不理想。

高敏在国外毕业后，父亲把她招回来。开始她接班的四部曲。第一部曲，从父到富。 父辈创业，她接班，顺理成章成为富二代。没想到不到三年后，父亲突然病故。她一夜间要面对前所未有的困难，开始了第二部曲，从富到负。父亲离开后，所有的一切都落到她和母亲身上。当时汉帛在全国有300多个直营零售门店，父亲在房地产和百货等领域有其他投资，铺开的摊子太大，所有的财务压力和债务危机都落到她肩上。从“爸爸的江山”突然间变成“我的责任”，高敏不得不当机立断做了几个重大决定，她把全国300多家门店全部关闭了，也把一些不相关产业卖了，进入接班第三部曲，从负到付，她一边还债一边还得思考企业的未来。过程中她也一直听到行业内前辈讲述他们的辛酸转型史，让她深刻意识到这个行业急需全面转型。她深刻记得父亲的一句话：“做企业不应该只是为了赚钱，要有一种使命感，推动整个行业、社会创新和发展”。