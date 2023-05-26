大学往往被筑成高高在上的围城，城外人对城里茫然无知，城里人忘却城外的真实，开放的大学空间从某种程度上回到教育的原点……

因缘巧合结识独自前来狮城读书的高中生XN，她在准备大学考试，想要修读建筑学。经历建筑实践与从事建筑教育的我，深知这个专业需要天赋、热忱、勤奋与机遇，全情的投入并不一定有玫色的未来。她说妈妈也是这么说的，可是她喜欢建筑设计，要向我请教些问题。约了在国大大学城见面，我们聊了很久，从华族传统建筑到深圳城中村，从留学培训到建筑教育的意义，18岁如花的年纪，XN有着与年龄不符的成熟坚定，望着窗外明媚的天空，看着她眼中求知的渴望，心生感动，为理想而奋力前行，尝试过青春才能无悔。



与XN惜别后独自在大学城走走，她说每周末都会来这里温书，因为这里的学习气氛很好。我也在想该如何为即将到访的朋友介绍这处人人称赞的校区，已建成十多年的大学城有什么值得分享？在大学城上过课，深知这里的教学设备很好，在大学城参与过招生活动，也深知这里空间的开敞灵活，然而，每次听到学生谈起大学城的好，我却没有太大的认同，感受不到他们的兴奋。或许是因为一直在肯特岗读书工作，那里才是我心目中的校园。人的情感是奇妙的，有时靠眼缘，大多时候需要时间培养，对于我而言，大学城的好须用心体验。

国大作为本地历史最悠久的大学，前身是1905年成立的爱德华七世医学院，1949年与莱佛士学院（1928年成立）合并成为马来亚大学，1962年成为新加坡大学，1980年与南洋大学（1955年成立）合并成为新加坡国立大学。作为国大三个校区中最大的一个，面积达150公顷的肯特岗校区建成于1970年代，是典型的现代规划与建筑思潮的产物。沿着山坡布置的板状教学楼，由高低起伏的台阶与颜色各异的廊道连接，校园遍布绿冠如伞的雨树，总让人想起“菁菁校园”这个词。