“自伞自度，凡事要反求诸己…”

星云大师说：分享信息：中国古代，官员或是帝王出巡都会带着伞盖，像是现在海滩遮阳伞的大小。伞盖能遮风避雨，也象征皇权，代表庇佑着黎民百姓。相传，在春秋末年，工匠鲁班常在野外工作，容易被雨雪淋湿。鲁班的妻子云氏想为丈夫做出可以挡雨的器物，便将竹子劈成细竹条，在细竹条上绑上兽皮，像是亭子的样子，开阖自如，这就是传说中东方最早的伞。

18世纪初，法国商人吉恩·马略（Jean Marius）发明了一款轻量且可以收纳折叠的伞，他在伞面添加防水材料。法国公主向他购买一把伞后，掀起风潮，迅速成为法国贵族妇女出门必备的时尚物品。18世纪中期以前，伞在西方还是女性专用的权利。西方第一个使用伞的男性，是英国人乔纳斯·汉威（Jonas Hanway），他在1750年时，不畏社会目光，在公开场合撑伞。

宝藏

有一个赶路人在屋簷下躲雨，雨一直下着，不知道什么时候才会停。这时，他忽然看见一位禅师，撑着伞从面前经过，于是他就大声喊叫道：“禅师！普度一下众生吧，带我一程如何？”禅师答：“我在雨里，你在屋簷下；屋簷下无雨，你不需要我度。”赶路人立刻走出簷下，站在雨中说：“现在我也在雨中，禅师该度我了吧！”禅师就说：“我也在雨中，你也在雨中，我不被雨淋，是因为我有伞；你被雨淋，是因为你无伞；你要被度，不必找我，请自找伞度吧！”说完便走了。

故事寓意：我们自己有真如佛性，应该自己直指本心，只要自己能够明心见性，自然就不会被魔所迷惑。自己雨天不带伞，却想要别人来助你，就如平时不找到善性，只想靠别人度你，放着自家宝藏不用，专想别人的，怎能称心如意？

自度

世人有好多种，有的人希望人家帮助我、利益我，有的人希望帮助人、利益人，有的人既不希望人家帮助，也不愿意去帮助别人，希望一切靠自己。在生活中，乃至我们修行所要达到的效果，所谓求人不如求己，自伞自度，凡事要反求诸己。所以禅师不肯借伞，并不是不慈悲，这实在是禅师为赶路人开示的的大慈大悲啊！

禅者，有着自己的性格，所谓“迷时师度，悟时自度”，他就是通过“伞”的故事，让人领悟到自度的道理。每个人活在世上，都如同行走在雨中，即使条件很好的人，心灵也无可避免地会遭受些凉风冷雨。我们之所以能够成长成熟，很大程度上就是那些雨水浇灌的结果。

当世事的风雨来袭，每个人都会觉得痛苦，但痛苦一定要自己去面对、处理，旁人帮不上大忙。不被雨淋靠自度，凡事想明白了，自己心上那把伞，也就随之而开了。