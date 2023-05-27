最近香港举办电影美术及服装造型展，命名“无中生有”，展品包括香港经典电影透过服饰和美术说故事的硬件，极为罕有。展览命名别具心思，深度解读创意产业的神髓，从无变有是挑战天马行空，突破固有框架，让人耳目一新，出人意表，拍案叫绝的高手段。一个铜板两个面，无中生有也包含负面的意思，一如假新闻、造谣中伤等不道德的行径。

太阳底下无新事，创意世界的无中生有，关键在于如何从已存在的生活元素，经重组跨界混合，转化成新的体验和视角，超越一般缺乏突破的平庸作品，脱颖而出，捕猎更多关注眼球。

《我是厨神master chef》澳洲版，内容无中生有，幕后创作高手操盘，常有神来之笔的亮点，难能可贵。传统综艺厨房技比试，因为本身的局限，不容易找到特别惊喜卖点。此节目大脑特别灵光，通过混合元素，竟然如戏剧节目一样，创造了追看的期待，一集紧扣下一集，筛选不同背景不同性格的素人参赛，制造话题，俨如剧情片中的人物一样，引起关注。赛制既有汰弱留强、单挑独斗、团队对决，主持厨师与素人合作和互相挑战，场面温馨、紧张、刺激、热闹兼而有之。其中以另类食材如以一个鸡蛋，挑战素人厨师的即时创意，倍添可看性，不能不佩服幕后功臣的乖巧。除了娱乐性丰富，节目兼顾励志精神，散播做人不怕失败的正能量，加上专家深入浅出分享厨艺技巧，让观众长知识，在阴暗内容充斥的今天，成了一股感觉良好的清流，不可多得的无中生有。