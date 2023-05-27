李天葆：秘艳的莎菲锦盒

她难得一两部片子，摆脱老妆，例如《桃花泪》，一个京戏坤伶，薄有名气，也为了墙外情缘，卷逃离班——她的那种派头气焰，演得真切，巴掌脸蛋，细眉凤眼，端坐拉嗓子，很有角儿的味道。

人渐渐老，也就因循苟且。别的不说，电视有个旧影城频道，便死心塌地的坚守，好看歹看，有的是此地规矩禁令多，刷下来不可播映的片子，于是来去十多二十套，播个天荒地老——那四五十年前的娱乐光影何时大胆到过不了如今的审查，不宜深究。半夜遇到一部老片，即使剧情半中腰，也可以观赏下去，没事。偶尔播映《妖魂》，总是停留看至完场，以前的美人魏秋桦饰演，身份复杂的角色，是东瀛侠女，又是冤死幽灵，修成妖魂……天帘夜月，出现幻觉似的亭台楼阁，烟雾缭绕，魏秋桦身边有个穿和服的乳母，垂发及腰，一看侧面，是欧阳莎菲。台词奇少，跟出跟进而已——我素来喜欢欧阳莎菲，40年代那部天字第一号，没办法窥得真貌，确实引以为憾，网上搜集的旧剧照，莎菲一袭镶狐皮半截披风，团花旗袍，富贵气派有一丝极其难得的娇媚，暗地里是传送情报的女间谍——娇小玲珑是拿来形容她的吧。可是她的暧昧复杂，近期的词语唯有幽微可说明一二。

旧片频道里，欧阳莎菲的身影没间断：狄龙的《明月刀雪夜歼仇》，她就是假扮了因师太的桃花娘子；李菁的《玉女亲情》，她就是慈祥的养母，生母则是戴金色假发的高宝树——如果两者角色互换，当中应该很有戏剧性的乐趣：莎菲中年的艳光没完全褪去，绝对可胜任应酬美国大兵的吧女……而腹内暗藏辛酸的细腻心事，也难不倒她。她更具有一种人性层次也不妨逐渐绽放，嘴角含笑，目睹亲女儿柔嫩美好，恶之花蕾缓缓散开，但那也是另外的故事了。后来在李翰祥电影里客串，经常是风月题材——那时连李菁也在演妖娆的小张妈了，虽然那个喜剧故事是旧有的……林黛以前的《窈窕淑女》，一人分饰二角。欧阳莎菲在另一个片段演个乞丐婆子，没甚戏份。在《瀛台泣血》里倒是抢镜，在皇后面前暗示花朵需要雨露滋润，不然花都枯萎了——是个什么福晋吧，她眉眼流露着世故，语多双关。这场戏实在好看，每次播映几乎不愿错过——仿佛蓝与黑，没看唐琪如何流落夜总会献唱，就等于古早奶油蛋糕少了顶上的樱桃。凌波演个皇后，也实在委屈了，听了福晋一番花朵和灌溉的暗喻，登时气得不浇花了——光绪皇帝宠爱珍妃，不理会娘娘，已经是公开的秘密。莎菲女士表情的奥妙，介于微带嘲讽和劝诫之间，模棱两可，分寸掌握得刚刚好。见皇后不悦，她是暗藏得意，又略微担心，遥遥对应的居然是电视剧《大亨》，她紧俏洋装，小钟女帽，象牙烟嘴，面对心事重重的苗金凤，颇为玩味的提醒：男明星捧捧就好，认真起来，可不好玩呢。