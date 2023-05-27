“经历过磨炼，生命价值会提升…”

星云大师说：分享故事：史蒂芬·霍金（Stephen Hawking）在2018年3月14日，以76岁之龄与世长辞。他的成年生涯一直要与运动神经细胞疾病（俗称“渐冻人症”）共处，但这并无碍他曾经经营出美满家庭，并在学术上取得巨大成就——他克服身体残障，成为全球最被尊崇的物理学家之一。

少年的霍金热爱骑马及划艇，但在1963年，他被确诊患有运动神经细胞疾病，并被告知将逐渐全身瘫痪。1964年，霍金成婚时，医生估计他的寿命只剩最多三年；然而，霍金病情恶化的速度比预期慢，他到了1970年才无法行走，开始使用轮椅，之后的几年，他的肌肉萎缩情况日益严重，全身能够活动的部分仅剩几个手指。

1985年，霍金出现严重的并发症肺炎，医生为其进行气管手术，虽然救回性命，但霍金自此失去说话能力，只能靠手指按动一个讲话器按钮，表达自己的思想以及与外界交流。在这种情况下，霍金仍于1988年完成《时间简史》一书并对外发表。这本深入浅出介绍宇宙学的著作，全球发行量数以千万计，也被译成40多种文字，成为世界最畅销书之一。

一场新闻发布会上，一名女记者对他提出了无比尖锐的问题。她说：“难道你不会为了被固定在轮椅上而感到悲哀吗？”只见霍金很镇定地用手指在键盘上敲出这些字：“我没有悲哀，我还很庆幸，因为上帝虽然把我固定在轮椅上，却给了我足以想像世界万物、并激发人生斗志的能力。其实，上帝对人都是公平的。”他的回答得到全场热烈的掌声，那是他的意志力，战胜命运最有力的发声。

·正视



困难和打击，不足以畏惧，重要的是能正视困难，进而化解困难。对于一些人来说，能以意志力迎战，困难和打击就会变成进步的踏脚石，让自己内在信心和志节发挥到极限。所以，遇到问题不要退缩，勇敢面对才能激发出人人本具的潜能，一旦通过考验，人生就能获得无限的意义和价值。

在人类进化的过程中，当需要适应新环境、发展新技能时，大脑原始功能并没有被取代或发生变化，而是进化了，也就是说，保留了本能。所以人的大脑里有两种想法，一个是本能驱动，冲动任性、及时行乐；另一个是克服冲动、深谋远虑。而意志力就是两者之间的抗衡。透过意志力，我们能够更好地控制自己的注意力、情绪和行为，让自己达到最好的效果。

·坚强



一个人有没有前途，决定于对自己的信心，升学、考试只是人生的一小部分，课业好不一定代表未来就能成功，成绩差也不一定永远就会失败。

什么力量最大？心的力量最大。人的意志力，比起文凭，往往更能决定我们一生的前途，所以我们要建立积极的人生观，有了健全的人生观，不但关乎自己一生的幸福，对家庭、社会、国家也会造成影响。当我们受到伤害，痛苦是自然的，但往往也是锻炼自己意志的最佳时刻。在这样的状态下，我们能一步一步走得稳，跌倒了再站起来，这种人是最坚强的。