季节的美好需要对比、参照，需要经历夜长日短，天地灰褐墨白，再看着嫩芽破土，阳光日渐开朗，时间带着光彩流转推移，初夏迎来新绿，翠哒哒的生命力让空气充满生机话语。

我们坐在酒店房间的露台，看着海上另一端的咸蛋黄慢慢地消失在另一座岛屿背后，直至黄昏落幕，夜幕低垂，蚊子开始活跃，才关上露台的落地玻璃门回到屋里。

五月天，直岛的第二个晚上，露台海景晚餐是下午在宫浦港码头附近的七仔（7-11便利店）买的食品——香草奶酪开胃菜、一风堂豆腐汤、凯撒沙拉、鲑鱼沙拉饭团、韩式拌饭bimbimbap饭团、意大利巴勒番茄面……漂洋过海对着人间美景吃便利店食品，这不是旅游综艺节目特意安排的嘲讽情节，而是这场失算小旅行的插曲之一。

这是我第二次到直岛，四年前第一回登岛只待了一日一夜，早春天气迷人，地中美术馆的莫奈《睡莲》对我施了魔法，我答应要再来。

疫情前已爱上初夏季节旅行，避开旺季人潮，太阳温煦，清风凉爽，日照时间超过半天。

赤道岛国四季如夏，岛民生活其中已审美疲劳，以为夏天——热、很热、热死了。季节的美好需要对比、参照，需要经历夜长日短，天地灰褐墨白，再看着嫩芽破土，阳光日渐开朗，时间带着光彩流转推移，初夏迎来新绿，翠哒哒的生命力让空气充满生机话语。

我是带着这样的期待展开这次旅行。从东京出发，京都中转，再赴冈山搭JR Marine Liner快速列车经过濑户大桥抵达高松，由高松港乘渡轮到直岛宫浦港码头。这是我曾经走过的行程，这一天却败给冈山接高松这一段车程。

此行乘搭新干线抵达冈山，我们只有六分钟时间从新干线月台走到冈山车站月台，避免浪费时间瞎闯，特别问了站长赴高松是几号月台。女站长说八号月台，我参考谷歌地图也说八号月台，以参加接力赛的气势拖着行李箱直奔八号月台，却发现不是。再问另一名男车长说是五号月台。我们东张西望，和另一名也要搭同一班列车的妇女尝试找五号月台。当我们发现原来同一条火车月台竟然分为五六七八号月台，各自以顺时钟上下左右分布，五号月台在八号月台的正对面下方……列车开走了。

错过一班车事小，但直接影响下来乘渡轮，搭酒店接送巴士，预约美术馆游览时间……这些得全盘重新规划。利用等下一班渡船的空档用餐，点了香川乌冬面鳗鱼饭定食却无心享用美食，全神贯注地玩着手机，再三核查渡轮、酒店巴士、美术馆预约的时间表。忽然灵光一现，复查下一段旅程的酒店——原来仓敷离高松有段车程。停留高松是为了游栗林公园。高松往返冈山是一顿下午茶功夫，不必要折腾自己。于是惊魂未定般重新定酒店，在最后期限内取消了仓敷两晚住宿，改为高松港留宿一晚，回程在京都多住一晚。

过去每趟自助旅行，我都把时间安排得很宽裕，喜欢早到机场、车站、码头，等待出发的这段过渡时间。在这段时间里，可以期待下来的风景，回味之前的时光，甚至放空脑袋凝视当下，心里笃定，一切都按照预想好的轨道前进，节奏全在足下掌握之中。

我忘记的是，同一天接驳火车、渡轮、巴士还有景点预约，时间环环相扣需要精细策划。另一乌龙事，出发前一天才想起得预约直岛酒店早晚餐，最后一分钟只订到两天早餐和一顿晚餐，第二顿晚餐只好吃便利店食品以无限好的夕阳佐餐。抵达直岛后又发现还得预约丰岛美术馆，第二天还得算好巴士、船班时间……搞得自己和上班一样劳碌。

出发前不是都计划好了吗？哈，谁让自信心遮蔽了理性，很多细节视而不见。例如，疫后旅游业、餐饮业人手紧张，服务品质不可能马上恢复到疫情前；为了确保玩得尽兴，能预约还是得预约，交通时间可安排得更从容。

不就是为了玩耍嘛，怎么感觉自己日理万机般心累。这么累还要出游吗？打这篇稿子前，满腹疑惑，打完了，已经在想下一趟旅行要怎么玩出新意思了。“记吃不记打”，贪玩的心有怨无悔。