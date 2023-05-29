洪菁云：读《晚安，我的生命》的感悟

第一届城市阅读节开始了。这次的阅读节，我有幸参与主持了台湾知名主持人陈文茜的新书《晚安，我的生命》的分享会。这是一次很有趣的缘分，让我兴奋也紧张了好久。大约在3月时，和新加坡慈怀理事会的伙伴看了她在线上的新书推介，对于她面对生命的姿态，我们都很感动，于是有了邀请她办分享会的想法。刚好华文媒体集团那个时候在筹备城市阅读节，我们就提出了这个建议。

一联系上，陈文茜马上接受了邀请。她一直是努力的人，做节目时希望影响人们，推动社会。这一段人生，她更是不吝于分享，我相信也是因为她希望能继续奉献。就如她的书里写道：死亡“没有面孔，默默无言，我纹丝不动，不看它一眼，不同它交谈，我继续让生活缤纷，有时还过得活灵活现。”这也是新加坡慈怀理事会一直在推动的基本理念——“活得精彩，走得自在”。

热爱生命，无惧死亡阅读这本书，让我深深地感觉到自己的缺和空，有种虚，也很惭愧。毕竟我也在大众传播领域、主持的位置。我虽然也时时想着能带给听众什么，但是比较起格局，我的好小。也因为有这样的感触，更是被提醒“莫忘初心“。就我个人而言，也让我有了很多的启发和触动，尤其让我看到了不一样的陈文茜，那么地自信。我感觉她的自信根基是源于她对生命的热爱，所以她对死亡根本无所畏惧。