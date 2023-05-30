“胡说八道是很正当、很正派、很重要的历史…”

星云大师说：分享信息：我们在日常生活中，常会碰到一些不负责任乱说话的人，通常我们碰到这样的人时，就会说这个人喜欢“胡说八道”，这是在说他没有根据就胡乱说话，很不负责。在现代，确实是这个意思，但是在古代，就不是这样了。

胡（秦汉时期塞北胡人统一后被汉人称为匈奴，匈奴则自称为胡。后来胡人一词，则被用来作为戈壁以北和西方的外族或外国人的泛称），由于外邦的文化与生活习性与内陆人的不一样，所以就在他们的事物之前加入了他们的代称——胡。

而胡说八道，也不是说北方的少数民族喜欢乱讲话，而是在说少数民族的僧人，在向世人宣传宗教的“八道”。这八道指的是哪八道？那就是佛教的“八正道”。

·误解



当初佛教从印度传来中国，经过西域胡人居住的地方，胡人对佛教的信奉特别虔诚。他们经常宣扬，讲说佛教中的八正道。胡人讲说这“八道”，或者那个时候是佛教初传，有很多不同的翻译、解释；或者那个时候胡人的语言、音声，让其他地区的人不容易听懂，大家听到胡人传授的八正道，就说胡人说的八道。但有的人不知其意，没有深加研究，就把胡人说的八道，讲成胡说八道，于是就这样形成流行。后来语意的改变，批评别人讲话，不喜欢听的都叫做胡说八道，因而成为一句变了质的风行语。

·正道



实际上胡说八道有它的意义，这是人生的指南针，人生如果对这八道有了认识、行持，人生是可以非常的超越、非常的智慧。

八道的内容、意义如下：

一、正见：因缘果报，善恶业力，无常苦空，就是要我们相信因果观，知道善恶终有报，不是不报，只是时辰未到；二、正思惟：观身不净，观受是苦，观心无常，观法无我。

我们对于每件事，要先具备有正确的知见；並且有了正确的知见之后，再來思维、內化，变成自己的知见。

三、正语：我们在生活中，要讲真实、慈悲、赞叹以及利行的语言。我们也要远离诳语，不以口伤人；四、正业：不杀生为业，不偷盗为生，不邪淫为事，不邪业为命。我们一切的钱财，不应该来自不正当的行业；五、正命：合理的经济生活，净化的感情生活，慈悲的社会生活，做个有情有义、问心无愧的人。

六、正精进：日常生活中，我们要“未生恶令不生，已生恶令断除，未生善令生起，已生善令增长”，时时注意自己的心念，不要萌生恶念做了难以挽回的错事；七、正念：让我们的注意力与每一个当下同在，大幅减少心不在焉、胡思乱想的习惯。正念练习有助于更全面深层地认识自己，以及八、正定：健康的禅定，定心的禅定，悟道的禅定，见性的禅定。