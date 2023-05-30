何华：汪辜壶与小米粥

早在1997年，新加坡爱茶人林美均，创立了“茶乐日”，日期定在每年的5月31日。1998年举办了第一届，此后每年一届，今年是第26届。茶乐日除了在主会场新加坡举办，也曾在北京（选址王府井厉家菜）、上海、广州、珠海、澳门举办过。“茶乐日”举办日期，并非绑定31日这一天，为了方便大家出席，通常选在五月底的周末。今年的茶乐日，于5月28日（星期天）下午在Parkroyal on Beach Road酒店里的天府茶馆举办。

1993年，汪辜会谈在新加坡成功举办，本届茶乐日的主题是纪念汪辜会谈30周年。1993年4月27日至29日，举世瞩目的第一次“汪辜会谈”在新加坡海皇大厦举行。这是1949年以来两岸高层人士的首次接触商谈。在两岸都坚持一个中国原则的基础上，“汪辜会谈”就加强两岸经济合作和科技、文化、青年、新闻等领域的交流进行了协商，签署了四项协议，受到了海峡两岸和国际社会的普遍好评。茶是和平的象征，理智的象征，交流的象征，在两岸关系紧张的当下，举办茶乐日，纪念汪辜会谈，意义深远。

1993年4月中旬应林美均邀请，汪道涵、书画家唐云在上海国际贵都大酒店聚会，由林美均提议，合作一把紫砂壶作为在新加坡举行的“汪辜会谈”纪念品。林美均制壶，汪道涵题“茶乐”二字、唐云作画并题“一帆风顺”，由沈觉初刻成。“汪辜会谈”成功举办后，这把壶被命名为“汪辜壶”，赠给了辜振甫先生。