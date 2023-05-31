小喜就由小悲来平衡；大喜自然由大苦来抗衡；而人一旦迷失于狂喜失控，换来的或许就是无穷无尽的抑郁及焦虑。

老友发来几张我双手抓起小狗贴近脸庞的照片。说来凑巧，当天早些时候与他们夫妻不期而遇，他们趁着周末带着宠物小狗外出。见狗儿格外可爱，欲罢不能，一把抓起贴脸磨蹭。老友举起手机就给留下几张合影。当时虽然戴着口罩，但脸上洋溢的幸福表情，还是通过老花眼镜后的小眼神，展露无遗。小狗好小，一身灰色毛发，又短又卷，名字与长相一样萌，叫做麻糍。将麻糍轻轻举起，就如抓着一团暖暖软软的棉花糖，感觉不到一丁点重量。自己看着照片，也确信那一刻我是真的开心。只不过麻糍却是别过脸吐着舌头，仿佛一脸的不是滋味，看来是我把它抱得太紧不舒服了。觉得怪逗趣的，于是就将照片贴上网分享，并开玩笑地加注文字：窒息的爱。

一团小小的麻糍，却有着无从估量的大大魔力，把人心化得彻彻底底。

人生是否快乐，说实在有时候还真是没有答案。然在生活中，偶尔寻得零星真正的开心，那还是有的。除了偶遇麻糍，我近来也迷上敬礼青蛙的疯传视频，并从中寻得片刻的真开心。敬礼青蛙源自中国，为一款吉祥物，因其见人必定敬礼的夸张肢体动作，而火速红遍短视频。这股风潮近期也刮入本地，网民都纷纷期盼能在街上与青蛙也来个不期而遇，然后快步向前与之不约而同认真敬个礼，仿佛要大声说一句：辛苦了！我看着短视频中路人与青蛙相互配合，默契十足地互动敬礼，举止夸张又逗趣，那是一场参与感十足的游戏，更是某种仪式感拉满的洗礼。路人的敬礼获得青蛙认真的回应，他们乐开怀的神情，让我也感到无比的开心。

后来我想，这场敬礼回礼的互动游戏，看似无脑无聊且毫无养分，然因双方的尽情投入与无比认真，把敬礼动作执行得又夸大又彻底，反而莫名地增添了一份神圣感。我们或许都在茫茫人海中寻觅各种的认同，通过他人的认可来确认自身的存在。青蛙的敬礼就是短短一瞬间，对眼前路人甲乙丙丁的最高重视，我们相互敬礼，我们都是当刻的主角。

听过这样一个有趣的比喻，人们脑海里存在两个并排的房间，一边住着快乐；一边住着悲苦。快乐若是一时得意忘形而太吵太张扬，就会把隔壁的悲苦也同时给闹醒。

过日子不外乎就是小悲小喜，喜悲若在可控的范围内，就如两户比邻的邻居，大可相安无事，不会造成困扰。 据说，悲与喜，乐与苦皆由大脑的同一块区域负责处理。简单来说，人心渴望平衡，也就是所谓的homeostasis稳态。小喜就由小悲来平衡；大喜自然由大苦来抗衡；而人一旦迷失于狂喜失控，换来的或许就是无穷无尽的抑郁及焦虑。

也许活着本就如患上一场漫长的疾病。我们渴望医治的就是不快乐的病。只是我们或许不自知，一直以来以为找到的快乐良药，原来只是治标不治本的麻醉剂，我们努力追求的许多执着，其实换来的充其量不过是减少了不快乐的错觉。降低不快乐固然有其积极作用，却终究没有从根本出处鼓励快乐的萌芽。

日本有句四字熟语，家喻户晓的“我乐苦多”，作名词解，就是快乐与痛苦一样多；作动词解，则成了“我乐得痛苦那么多”。苦乐参半，苦乐相依，本就是一种生活该有的平衡。我们用劳力之苦，换来收成之乐，苦因为有了目的也就不那么苦，乐也因为有了意义也就更有滋味。