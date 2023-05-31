潮流子：中、韩、美音乐生态对比（下）

在华语音乐圈，一首歌的作词、作曲通常各一人，但在K-pop的韩娱创作圈，作词人、作曲人更像资源整合人，几十首整合成一首。浓缩果汁甜不甜？你听到的一首K-pop可能是由多首原曲的精华部分拼成，连前奏都有可能原是另一首歌的高潮段。生动诠释了hook这个词的本意，用一张渔网将你包裹，上面满是钩子，牢牢抓住你。K-pop成功正是基于这种勤劳踏实，艺人培训、概念包装每个环节都做到极致精细。



K-pop在美发展难度高很多同行觉得K-pop还能更强，我持观望态度。首先K-pop对于欧美观众来说是来自“下沉市场”（在中国指三线及以下城市、县镇与农村地区的市场），要“向上”发展难度极高。音乐的本土化比影视难，影剧你只看一次，音乐是要天天听的，这是很现实的行业食物链。

菲律宾观众和美国观众对待韩团的态度是截然不同的。韩团虽然在美国崭露头角，但至今也就三团，BTS、Blackpink、Mamamoo还不错，他们类似黄明志在台湾发展、华人演员初登奥斯卡，是成熟市场给予来自新兴市场的下沉内容一点认可，只能说高高在上的它在种族地域问题上有所进步，想“占领”美国市场谈何容易。客观分析，无关杨紫琼夺奖是否实至名归，我也是她影迷，不需奥斯卡肯定她1980年代早就是优秀演员。