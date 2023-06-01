不知道最近油管频道上的数据推算是不是出了问题，竟然推荐了几个相亲频道让我瞧瞧。老老实实，出生的年代相亲已经是“古老”和“脱节”的代名词，相亲的程序如何不得而知。听说在印度很多夫妇到现在都还是用相亲的方法认识另一半，就是古代的媒妁之言父母之命的那种传统方法，然后在岁月的悄无声息中，大家一起过一生，经营好一个家，养育好几个孩子，就这么神奇。

当年中学时读的是全男校，虽然同学在学校里对男女感情常有遐想，闲暇时间还讲有色故事度日，说起追女孩子的理论天花乱坠，但反复的纸上谈兵最终在进入高中和工艺学院时得以实践。长大后同学们一起聊天，都觉得当年实践还是得有理论支持，中学时的耳濡目染虽然有些“山草药”偏方，但最终单身的也只是凤毛麟角，大多数的寻偶经历虽然不能说是战绩彪炳，但总的来说无愧于心，自由恋爱还是可行的。

进入频道看了看那些五花八门的相亲节目，经过大数据推算，推荐的视频越来越多，有中年人找伴的，有乡村风俗的，有大龄过了最佳时机的，还有红娘的相亲故事解说，感觉上配对失败的多，成功的少，越看越觉得时光倒流了数十年。

有个红娘总结了现代的相亲市场，她用“市场”这个词比较贴切，一旦男女进入了这个市场，就是互相比拼条件的时候，学历、年龄、职业、薪金、房屋、汽车、存款、家庭背景、样貌、彩礼、嫁妆，基本上缺一不可，是一个残酷的博弈环境。未婚的和结过婚的心理分数不同，要孩子的或不要孩子的分数分歧更辽阔，房子的份额和房贷是谁负责都是讨价还价的价码，视频里的人累，看视频的人也一样累。

如果还像那个时代的辩论会题目，学生时期是不是适合谈恋爱已经不合时宜，大多数的青春电影里最怀念的永远是青葱岁月时的暧昧。到现在头脑里还时不时会冒出近代数学难题里的什么猜想，如果那时候是那样，结果会不会是这样。

对于相亲完全没有经验，另一半就是当年的大学同学。如果当年是以现在的相亲条件来比拼，肯定是早早就被踢出局，孤老一生。幸好当时双方追求的是一个善良有趣又优雅的人，搭一个简单温暖的窝，向一份不灭的希望前进，将知识和幸福的能力传递给下一代。三餐四季，朝阳晚霞，到了暮雪白头那一天，和如琴瑟，在平淡的日子里漫步仰看落叶，两个人的一生，追求的是不是这些呢？

（传自香港）