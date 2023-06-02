“人生真的只有短短三万多天吗？”

星云大师说：分享故事：作家坐在书桌前，绞尽脑汁还是没有任何创作灵感，他一时心血来潮，拿了一张白纸开始计算：自己如果活到80岁，还剩下多少日子？就这样一张纸换过一张纸，突然他放声大哭，原来他领悟到，就算活到80岁，他剩下的日子真的不多了。他问自己：人生真的只有短短三万多天吗？如果活到85岁，每一年按照365天计算，确实大概只有三万多天！

作家突然有了灵感，就这样写道：“可能我们原本对人生是没有概念的，以为过了今天有明天，过了明天有后天，过了后天还有大后天；然而，当真正有个数字摆在眼前时，突然觉得人生真的好短，所以，我们真要开始好好地计划，如何更好地把自己的生命，活得更有价值！”

·短暂



唐朝雪峰义存禅师有句话说：“光阴倏忽暂须臾，浮世哪能得久居”，这就能让我们思考，宇宙浩瀚悠远，人生却短暂如朝露，我们能不把握当前，认真对待吗？可在现实生活中，我们究竟有多少时日是真正用心在生活？还是汲汲营营于工作与生计，盲目于情感欢乐，贪着于物质享受，计较着高低前后，成天追名逐利，却不明白其中的真义？

所谓“人生一世，草生一秋”，在佛门，多少祖师大德视生命如珍宝，视时间如黄金，分分秒秒，刹刹那那都是真实的生活：大迦叶尊者纵使年老，仍然坚持头陀的修行生活；百丈禅师身体力行“一日不做，一日不食”的理念；印光大师时时观死，以此警惕，珍惜当前；大太阳下，老禅师回答道元禅师：“现在不晒香菇，等到太阳下山才晒吗？”

生命的价值，就看我们自己怎样去发挥、怎样去表现？当人活着时，就要发挥生命的价值，说好话做好事存好心，贡献自己善的一面。

·无常

经上比喻世间无常、不实、短暂，有如梦、幻、泡、影、露、电；无常的可怖如狼如虎；无常杀鬼随时都会夺取人的性命；无常风、无常刀、无常使，片刻不离我们的身旁。如果我们能够深切体会，世间一切诸法都是苦空无常的，必定能帮助我们早日从虚幻不实的世间万相里走出，了解我们生命的旅程到底要达到的目标是什么？那就是认识无常苦空的价值，必定能得到积极向道的观念。

一、因为世间无常苦空，所以我要珍惜现在，当下的美好，把人做好；二、认识世间无常苦空的真理，知道一切诸法都是因缘所成，所以要把握当下、广结善缘，以及三、有了世间无常苦空的观念，才不会被神权邪说所迷惑。

生命之所以有力量，就在于能为生命留下历史，为社会留下慈悲，为自己留下信仰，为人间留下贡献。这就是我们应该努力追求的。