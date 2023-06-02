上周从友人的社媒分享中收到一份失而复得的大惊喜：《儿童乐园》电子版。这一份在1953至1995年间出版，每半月出版一期的全彩色儿童刊物，不仅为香港，也为南洋地区的华裔儿童带来无限欢乐。百度百科显示：具有前瞻眼光的前社长张浚华与一位不具名《儿童乐园》读者本着无私精神，于2013年将一共1006期《儿童乐园》电子化，并设立网站免费供人下载。后知后觉的我却迟至近日才如获至宝！

在多媒态娱乐形式兴起之前，阅读是很多人重要的娱乐方式。对成长于上世纪50-90年代的儿童来说，《儿童乐园》便是大家熟悉、喜爱的读物。以我为例，《儿童乐园》是我童年时代翘首以盼，至今仍收藏在记忆盒子里的。感谢那位骑着摩多车的送报叔叔。他每个月都给我带来《儿童乐园》，有时一册，有时两册。那可是我甘榜生活中最奢侈的享受。

重看电子版的《儿童乐园》，才发现它是繁体字印刷的。奇怪的是，我清楚记得自小学起便接受简体字教育，却完全不记得这本小人书是繁体字的，也似乎没有阅读困难的记忆。《儿童乐园》薄薄的，内容五花八门、琳琅满目，包括历史故事、世界童话、儿歌民谣、长篇连环图故事、谜语、游戏、生活知识等。我喜欢沉浸于童话和传奇故事里，尤其向往小叮当的任意门世界。那时，一本《儿童乐园》值五毛钱，是拮据的我不管如何拼命省钱，也不一定存得够，买得来的。还是得感谢不知名的送报叔叔。他目睹了这个一听到车声便箭步向他飞冲而去的小读者；他看到了一双渴望文字的小眼睛。大多数时候，小女孩明知道自己根本没钱，却还厚着脸皮站在摩多车旁。送报叔叔也总是微笑着，一边说下次再给，一边把小书递给我。如今想来汗颜不已。