我问前辈，为什么人们用蝴蝶来寓意长寿呢？蝴蝶的寿命这么短，众多品种中，短命的活不过一个月，长命的也活不过一年……前辈说，是取其谐音，“蝶”与“耋”同音。

“耄耋之年”一般指80至90岁的老人，今日新加坡的人均预期寿命已达83.2岁，但是在从前，80多岁已算是高寿了。不过单用蝴蝶，少了猫来取“耄”的谐音总觉得有点不靠谱，土生文化馆那套原属于甲必丹叶亚来一家的“叶氏餐具”，在16种大小不一的碗碟和勺子上都有不同花色的蝴蝶，可是用了绘上这么多蝴蝶的碗碟后，曾经叱咤风云的叶亚来也没活到“耄耋之年”，半百不到，48岁那年就喝了孟婆汤，财富与权势也成了庄生晓梦迷蝴蝶般的虚幻。“叶氏餐具”对面的玻璃展柜里有一只底部印着“锦庆珍藏”和盖边有“陈”字绕着的“Chupu”有盖粉红色瓷罐，罐上也绘上了蝴蝶，是槟榔屿华人参事局的福建帮代表陈锦庆家的器皿，不清楚他是否活到“耄耋之年”，只知道他家族的私冢就在槟城锺灵学校的后方，坟场边的小路是我读锺灵中学时每天骑脚踏车上学的必经之路，每次拼尽全力踩上山坡后就让脚踏车快速的冲下去，耳边灌满飕飕的风声，仿佛瞬间已乘风归去……

前辈也告诉我，华人用昆虫来作为装饰的图案是取其“多子多孙”的寓意，因为昆虫会生产大量的卵。一天可以产100到300颗卵的蝴蝶在新加坡有没有因多产而数量增加无法统计，只晓得根据公园局的数据，蝴蝶的品种已从1997年的236增加到现在的338。土生文化馆有一匹婚礼上新娘、新郎第一次一起用餐时用的桌布，这匹1920年在槟城用超过100万颗细玻璃珠缝制的桌布除了花与鸟外，还有蜻蜓和蝴蝶。我绕着桌布，数出似乎隐喻着“一生一世，长长久久”的 19只蜻蜓和39只蝴蝶，或许这只是一种巧合凑成的异想天开，不过真的会有人相信在绣了蝴蝶的桌布上一起用餐，爱情就能至死不渝，像梁山伯与祝英台一样，死后化为蝴蝶吗？《红楼梦》里的贾宝玉虽然穿上了“一件二色金百蝶穿花大红箭袖……”，真情假意最后也全都成了惆怅和惘然。桌布上的蝴蝶，栩栩如生，但是搜遍了蝴蝶的图册后，却发现没有一只蝴蝶是完全按真蝴蝶来绣的，然而谁会在意呢？漂亮艳丽不就行了吗？就像海峡殖民地时代的名流，有钱有势就可以名留青史，又有谁会在乎他是否开过赌馆或烟馆呢？