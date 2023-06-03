衣若芬：AI来了，谁怕谁?

相较之下，学生利用ChatGPT做作业就不必太大惊小怪了。我想，多接触、多了解AI的套路，厘清其中的“能”与“不能”，不膜拜AI神、恐惧AI鬼，谁怕谁！

除了软件Turnitin可检测学生作业是否可能剽窃抄袭，因应制造文本威力超强的ChatGPT，学校告诉我们，还可以使用ZeroGPT和GPTZero。这两款名字很接近，都是识别AI生成文章的线上工具。将想要检测的文章上传或是复制粘贴到该网站，便可以推导出其中AI生成的比率。

然后呢？

对教育工作者，困难的不是怎样检测，大数据和大型语言模型（LLM）给我们证明的数值和文字比较的结果，要和学生“对质”有理有据。困难的是，后续应该劝导、处罚，还是杜绝？

目前这些新开发的检测工具能够处理的仅限于文字。针对英语文章效果明显，中文部分还在研究。文图学课的作业不只是书写，还有图绘、音频和视频，如何检测？

一名同学交了三分钟谈文图学的视频，我看了30秒，就知道这是ChatGPT生成文字，导入自动生成语音和搭配图像，转录为视频的软件制造出来的。

“你的作业非常AI啊！”我告诉他。

“是的，老师你真聪明！”他回复说。

“还有时间，重新自己动手做一个吧。”我再给一次机会。

通常关于人工智能的练习和讨论会安排在文图学的进阶课程《文学经典与图像艺术》中，这学期由于ChatGPT的爆发出圈，我及时在课堂介绍了ChatGPT和配合的应用程式可以促进、改变，乃至于颠覆人们生活的可能性。我提出了“选择比闷头努力还重要”的观点。有同学反应：老师的一番话太震撼！我们的价值观要被AI挑战了！

缴交期末作业的期限在即，我紧急发布通知：“作业可以接受的范围包括：智能语音字幕、AI生成图像、背景音乐音频、剪接视频，但是要注明出处。”幸而大家都顺利完成，留下美好的作品和记忆。

近日看到AI和数据数字政策（Data and Digital Policy）律师Aleksandr Tiulkanov在今年1月发表的导图，题目是《ChatGPT用在你的工作安全吗？》或可参考。从开始使用ChatGPT，遇到第一个需要判断的问题是：“输出内容是否正确重要吗？”如果无关紧要，纯粹作为聊天娱乐，那么就是安全的。相反的，如果我们想要依赖ChatGPT输出的内容，就必须要像我先前在《ChatGPT的雷区和乐土》（《联合早报》2023年4月22日）文中谈到的，要有“明辨师”的专业能力。不能明辨是非，使用ChatGPT就不安全。即使能够辨析，还需要对可能不准确的输出造成的法律、道德问题负责任。

果然是律师厉害！“传播虚假信息”这一点，我也在文章里表达了忧心。目前有些所谓提供知识的博主，良莠不齐，甚至道听途说，加以嬉笑怒骂，让观者不知道应该认真对待还是轻松放任。

更过分的，本来以为好玩的深度伪造（Deepfake）不幸被歹徒取得声音和影像样本，结合ChatGPT天花乱坠的技术，成为诈骗手段，岂可掉以轻心？

相较之下，学生利用ChatGPT做作业就不必太大惊小怪了。我想，多接触、多了解AI的套路，厘清其中的“能”与“不能”，不膜拜AI神、恐惧AI鬼，谁怕谁！