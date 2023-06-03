你忙 忘了我需要人陪

你忙 忘了我在等你的电话

其实我想告诉你的是

不是所有的人都有一生的热情

给你消耗

感情不是等你有空

才来珍惜的

临睡前，喜欢点开YouTube，听听动漫一禅小和尚的小日子心语。最近听到这一段，一边叹笑一禅小和尚这么委屈啊，一边赞叹他清醒理智。一禅小和尚的情绪宣泄往往在三言两语之间，把在世间的风刀霜剑的伤害，化成心智成长。

我爱欣赏一禅心和尚的动漫，警世智语配着优美的漫画场景，童声的旁白与动听的音乐，展现一禅小和尚默默被伤害过的，他的天真无邪，他的委屈，他的快乐。他的师父不是告诉过他吗？“当对方冷落你时，此时他正在忙着捂热别人呢。”

是呀，“忙”，只是一个最廉价的借口。是对方不想再见面了。中文字很贴切：忙，心亡也。对你已无爱心，又不想直言承认，于是，抬出“忙”作借口。忙工作，忙旅游。

反正，我就是忙。你还不明白吗？

曾经那X年里常找你聊天的人，现在很忙了。WhatsApp看了不回，或者，无言贴图敷衍。当你一再收到这样的廉价反射，如果你还不知道友谊已大江东流不回头，不知觉醒，还想用余生珍贵的时光去期待什么，那就是大大的笨鸟一只。

回顾大半生，一些人在你的生命里来了走，走开了又来，又离开，请不要再浪费时间任由消遣了。中年人都懂得人生不要将就，将就的人生是苟且的。在人间，你必然遇见一些真心真挚的人，他们不拿人摆布，不会谋算，不会虚伪睁眼说瞎话的，你遇见他们，非常感动。就这么几个金子般的情愫面貌，你对人不会灰心，即使你曾经心灰若槁。

“不能拆穿的事，何必问。有些事你做过了就别再装傻了。我不拆穿你，（我说我不知道）是我仁慈。不是你蒙混过关的理由。毕竟有些事，心里明白就好。我不发脾气，不代表我没脾气，我不说，不代表我不知道。”一禅小和尚这段话，是不是很大度？很多世间人事，到头来，是你心底清明，看清看透了。这就是时光给予你一个个的礼物，让你学习，让你成长，让你更懂得珍惜。