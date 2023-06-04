“凡事要杜渐防微…”

星云大师说：分享故事：年轻人从小养成偷东西的习惯，后来在一次重大持枪抢劫案中入狱，最后判处死刑。临刑前法官问他：“你有什么遗言要交待吗？”他说：“我想和母亲再见上一面。”

他见到母亲就说：“我就要死了，我是吃你的奶水长大的，希望能再吃一次你的奶水。”母亲答应他的请求，哪知道他一口就把母亲的奶子咬断！之后他愤恨地说：“我之所以会有今天，都是你造成的。为什么？我在学校偷了同学一支笔，你没有责怪我；我在路上摘了别人的水果，你也欢喜。我为了讨你的欢喜就去偷，到最后变成抢，才会沦落到今天的下场。你说，我怎么能不恨你呢？”

故事发人深思，我们做人，千万不要以为一点小过错就可以得过且过，凡事须防乱在本。

·六根



这首偈出自《缁门警训》，书中收录先圣古德之示众、警策、训诫、箴铭等。偈语提醒我们，凡事要杜渐防微，方能避免因小失大。一件小事，没有加以留意、防范，等到事情慢慢扩大，反倒形成更大的麻烦；一个小小的妄念没有排除，任由它增长、扩散，终究会演变成不可收拾的灾难。

所谓的“虽小不轻”，要说的是，我们不要小看一滴水，滴水也能穿石；即使是一句话，也足以让天下大乱。一个机关团体里，不也常为了一句话、一点小事，最后弄得不可收拾吗？

而“关尔七窍，闭尔六情”……我们的罪恶从哪里来？就是从人的七窍而来，即两个眼睛、两个耳朵、两个鼻孔、一个嘴，总共七个孔。佛教把眼、耳、鼻、舌、身，再加上心意识统称为六根，一切烦恼、无明妄尘皆由六根进出，因此又叫六根门。

·念头



透过六根来认识世界的色、声、香、味、触、法，就是六情，又叫六尘；六根和六情同时作用，就构成人的身心活动。我们身口意犯下的恶事可分为十种：身体犯的罪过有三种，即杀、盗、邪淫；口头犯的罪过有四种，即妄语、两舌、恶口、绮语；心念犯的罪过有三种，即贪欲、瞋恨、愚痴。我们可以反省一下，一天当中，是否大部分的时间都在造罪业，很少想到修功德。

然而，我们从小处可以知着，明白到防微可以杜渐，因此切莫以善小而不为，更不可以恶小而为之；举心动念处，当三思而后行！为了不让六根造恶，所以要关闭我们的七窍、六情。因此，要时时保持正念，照顾好当下的念头。