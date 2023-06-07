当今，不少人习惯将生活大小事即时上载到社交媒体，让全天下人知道自己当下在做些什么。那可以是一种生活记录，也可以是炫耀，尤其是吃大餐或出国旅游，更迫不及待要让全天下知道。但最终目的通常只有一个，希望得到点赞，由此定义自己的受欢迎程度，或，用来定义自己的人生。

这是在社交媒体出现前难以想象的日常。但因为即时“报道”自己的动向，能轻易被追踪，外游时无人驻守的住家也成为歹徒明显目标，很多人，尤其是名人，为避免被跟踪甚至被绑票，现在更倾向于延后即时，从Instagram变成Latergram，所以你这个时候看到的即时动向，即便是Instastory，极有可能早已发生多时，不再是真正的即时。

这当中好处很多，第一是不必让自己生活那么忙碌，无须总在分秒间给无关紧要的人作“报道”，第二是当要上载生活动向的冲动和热情冷却下来之后，会发现其实很多时候，一些吃喝拉撒睡的芝麻小事或是一些根本没有内容的“内容”基本上并没有分享的必要，与其只有小猫三两只来点赞那么难堪，不如自己知道就好。

生活中很多事情也适合用延后即时的概念来处理。当遇见让自己恼怒的各种事情时，最忌讳的就是按耐不住情绪而即时处理，那可以是回复一则你看了极为不满的简讯或电邮，拨一通准备投诉的电话，与别人对话时带有激动情绪的回应／反驳，买下一样当时看见觉得必须拥有（但很昂贵）的东西，或只是对生活周边一些琐碎事的烦躁反应。

当我们回头看看那许许多多在最冲动的时候做出的决定，大多数时候都会有点后悔，因为只要给自己多一点时间让情绪沉淀，让思绪重组，延后的反应多少都会有点不同。像回复电邮或简讯时，即时回应对比延后的回应，在语气上都会有所不同，语气表现了态度，更决定了人家对你的印象，冷静下来抬头看看蓝天白云或月夜星空，然后用沉淀后的心情表现自己的大方得体，结果必定更让人满意。

偶尔会有一些想要这个那个的强烈欲望，尤其是当周遭的人都在谈论，会有同辈压力，觉得自己也必需要有。当下想要的冲动有时很难压抑，尤其当目标是限量，一旦犹豫就会错过。从工作机会、名表名车，到简单的在小贩中心某个摊贩想要吃的那最后一碟菜饭，都会让人在时限下做出不对的决定。一个很简单的例子，看看家里堆满了多少出国旅游时带回来的垃圾纪念品，就会皱眉。

所以最近花在社交媒体上的时间少了很多，习惯了不必凡事都那么即时上载，真正属于自己的空间和时间也就相对多了，严格来说也不是多了出来，只是找了回来。你现在看到的我在世界某个角落看山看海的社交媒体照片，很可能是几个月前或半年前的延后即时，那也不是为了给谁看的，只是让未来的我记得从前的我曾有过哪些美好时光。喝杯咖啡延后片刻即时，或许能找回一点原本属于自己的生活。

当然，也有一些事情不能延后即时去处理。健康抱恙，关乎生离死别的决策，千载难逢的生活或工作机会，促销中得抢的便宜机票，中彩票领取奖金，甚至是突然觉得有气无力难以集中精神要一瓶“红牛”来补充精力，也许都不应该有半秒延误。