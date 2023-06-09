大家因为遥远甚至陌生的共同原籍，在某年某月某日相见甚欢，传承几个世纪的守望相助，感受马来西亚华人对于新加坡和中国的情谊，在华族当自强的环境下，他们对于源流文化的认同与坚持，是心底最真的感动。

年初福建会馆通知5月底在马六甲举办集思营，犹豫不决是否要参加，因为早已安排好暑假的海外行程，若是要去的话，须费心返回狮城一趟。咨询文化组主任林永车，他说：“去吧，顺便看看马六甲老建筑！”一语解了心中纠结，决定借此机会到马六甲田野考察。这些年研究天福宫，总有人提到马六甲南来的闽籍领袖薛佛记及陈金声祖孙三代，他们是马六甲青云亭的亭主，这些响当当的人物对于天福宫有怎样的影响？两座古迹建筑之间有何关联？要解读新加坡华族建筑，须展开英国海峡殖民地三州府的比较研究，是时候再访马六甲。

预定了与青云亭几步之遥的酒店，每日晨昏到访这座曾是马六甲华社中心的庙宇，试图解答心中的困惑。几日后见到蔡其生会长率领的团队，久违的他乡遇故知的欢喜，这不是我第一次参加福建会馆集思营，却是第一次跟团参访南洋华社，在两天紧凑的行程里，所到之处皆有盛情招待与解说，所见所闻是作为普通访客难以获得的。之前独自考察过的场景，再访后有了不同的感受，或许这就是共情的力量，人事物之间建立微妙的情感，改变了直观的印象。

去马六甲旅游，人人都会去鸡场街，但鲜少有人知道这个以夜市闻名的唐人街有着专门的工作委员会——鸡场街文化坊工委会，是成立于2000年的华人民间团体，自发组织推动历史城区的保护与再利用。接待我们的工委会主席拿督威拉颜天禄，笑眯眯地介绍展厅里的文物，墙上挂着300多幅黑底鎏金的匾额与名人题字，是各界赠送给他和他的父亲拿督威拉颜文龙的。随后在他的带领下前往马来西亚中国总商会马六甲州分会，途经鸡场街世遗纪念公园，那尊动漫造型的健美先生铜像正是他父亲。还在谈论从体坛到政坛的传奇，一行人停在陈金福特产专卖店前，在这个每日路过的商场的三楼接待厅，与商会老中青三代负责人座谈，听着他们在华语英语闽南语间切换，心中默念马国华人真是语言天才，他们还会马来语！