红酒：信心还是能力重要？

最近在福布斯举办的一个女性论坛上谈“她力量”。其中谈到许多女性缺乏自信心，容易犯“冒充者综合征”（Impostor syndrome），这个心理名词指的是“个体认为自己获得的成就并不是来源于其真正的能力，而是运气好”，即是一种自我能力否定的倾向。用白话讲就是容易“看低自己”，觉得自己没那么好，内心里还担心别人最终会发现自己真没那么好，自己只是个冒充者，把自己的成功归因于运气和努力。在解释失败原因时，男女也有不同，男性在失败后会归咎于一些外部因素，而女性失败后往往会认为是自身能力不足所致。

女性心理学家卡梅隆·安德森曾开展多项研究，比较自信心和胜任力（Confidence vs Competence）的相对价值，研究结果表明，自信心比胜任力更重要。这个结果让女性更加困扰，因为她们不断努力让自己变得更有能力，但却不一定更能成功，而那些自信的人往往更容易被视为具有更强的能力，因为他们看起来那么自信。这个研究结果确实让人大吃一惊，但也解释了现实的一些潜在问题。惠普曾经有一项研究报告发现，女性只有在认为自己100％符合升职条件时，才会主动提出申请，而男性只要觉得自己有60％的条件符合，就会去争取晋升或成长机会。事实上，他们的能力是不相上下的，但女性更缺乏自信，不敢争取，久而久之，男女之间的晋升速度差距就会加大。很多时候，60%和100%的把握，会决定人生机会的错失。