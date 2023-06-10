在智能手机摄影未出现之前，自拍照的拍摄方法与目的是不同的。这里讲的是在旅途或生活中随性地举起相机或手机的自拍摄影。使用相机，摄影者在不使用三脚架的情况下，通常是通过自己的影子或对着玻璃窗、镜子拍摄自己反映在其中的影像。这拍摄过程要经过仔细的现场观察，构图的考虑与取舍。

当今的手机摄影截然不同，自拍者通常会轻易地通过手机记录下自己在某个景点或社交的活动，这种自拍照大都在没有太多思考的情况下迅速完成。随着这种社交自拍照的普及，一个自造词“Selfie”也在十年前应运而生，并且堂而皇之地登入牛津词典的主流殿堂。Selfie的中文翻译依旧是自拍照，但与传统摄影的自拍照“Self Portrait”已有所不同了。

传统的自拍照是一种表达自我的工具，拍摄者通过自己的镜头，拍摄自己当下所在的环境，个人感受与审美考量。美国著名摄影师李·弗里德兰德（Lee Friedlander）在这方面展现了他独特的风格，他于1979年出版了《自拍照》（Self Portraits）摄影集，涵盖他数十年集大成的自拍照。由于拍摄时他在一个特定的环境如城市、公园、道路、汽车、商店等各种的场景，自拍照也自然而然地反映出他拍摄时的社会面貌。由于他使用大量的反射、影子等元素，将自己的身影融入到画面中，自己的影像在照片中若隐若现，为照片增添了一 分神秘感。