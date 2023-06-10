李天葆：不是仙踪，而是红尘

八仙过往，事证留在人世，我等目睹，唯当绘图故事，即使对照身边一二，也视为浑然不觉。一灯荧然，不知今夕何夕。

搬家一年多，快两年，有些东西收着，能不打开就尽量不打开，反正逐渐变成记忆里拥有，也不错。忽然想起，仅只知道那个盒子搁在何处，仿佛也就心安，囤物恋物，到这么一个境界，便属活过了红尘尽处，即使再思再念，也只是心里掠过一下。记得有一盒子的八仙陶瓷摆设，二手卖家亲自拎到以前的旧寓所来——黯淡长廊，总是昏昏沉沉，不时有电梯开关，漏出一道惨淡的白光，偶尔远处有一两声车响，似乎活在13楼的人亦不免受干扰。有些人电话里老觉得对方有一丝不耐烦，看见真人倒还好：他戴一副眼镜，说刚好来这附近收旧物件，顺便送来——这套八仙极好，色泽美……卖家的语气大概都如此。他还说入夜了，上面花园还有好吃的小吃。我不禁一阵沉默，搬来之后，实在交通欠缺，再靠近也不会移动玉步去寻幽探秘。是，有时候坐顺风车，有经过此地，落地浏览一番，老杂货店里有万寿无疆茶壶，什么堂的药材店有我常吃的杏仁粉，银行门口有印度罗惹面档口，三两下购妥，即上车归家。以后没这机缘，邻近也是咫尺天涯，不会再拜访——木门稍微拉开，他张望片刻，我这里座地细铁枝灯盏，一天花板尽是昏黄光影，别人觉得影影幢幢，他倒没口子赞美，有气氛。惊鸿一瞥，不让他入内，里头乱葬岗景象才不至于外泄。

长匣子里，一个个陶瓷仙人包扎整齐，拆开后，璎珞灯罩下，一字排开，一位位有名有姓的八仙成形了——幽黄灯影变得绮丽莫名，粉白脸孔，眉目分明，衣衫披蓝着绿，迷离光色里，仿佛众仙降落尘世。可是八仙被归纳在神话故事的范围，他们的事迹仙踪虽然神奇，却比较少服务百姓。而是一连串奇情曲折的考验，是修仙的一个过程。和观音菩萨一起，八仙摆设还可以当作民俗工艺品，改编成戏曲，也偏向热闹火炽的场面。吕洞宾三戏白牡丹随时是香艳的情节——记得家里有一个铁盘，绘有八仙坐舟过海的图，绿浪滔天，神仙神情各异——旁边写六神丸字样，看来是药商赠送给顾客的，酬谢多年支持。也有折扇，扇面绘图，不离八仙定妆亮相的工笔画。所谓各显神通，是众仙将各自的随身法器，丢掷海上，成为渡海的宝物，例如牙板，花篮，拐杖，玉扇，横笛，荷花，宝剑，纸叠驴，一时震动龙宫水族，引起纷争。我手边有一套连环图《八仙全传》，近年来难得有人编绘旧式的故事小人书，一个盒子，里头有22本，封面人物线条如流云如飞卷红练，完全参照老派笔法，美不胜收。