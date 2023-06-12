宋人好香，据说大词人黄庭坚偶得名香“江南帐中香”（又名鹅梨帐中香），写下：“百链香螺沈水，宝薰近出江南。一穟黄云绕几，深禅想对同参。” （《有惠江南帐中香者戏答六言二首》）同为爱香人的老友苏轼答诗：“四句烧香偈子，随风遍满东南；不是闻思所及，且令鼻观先参。” （《和黄鲁直烧香二首》）

古典雅趣少不了“烧香点茶，挂画插花”四般闲事。两人一唱一和，苏轼赞黄庭坚隽永美诗如香四溢东南，又夸这难得的“宝薰”定不是“闻思香”所能及，所以需用鼻子来“观”，方能体悟其中奥妙。此处“闻思香”又是另一古代名香。不论“鹅梨帐中香”还是“闻思香” ，以鼻观之、以诗论之，都乃是人间不可多得的乐事也是盛事。只是当时满室盈香早已消散，古人风雅却令人向往。

现代香氛更为千变万化，高级定制香水店卧虎藏龙，店员谈起各式香，有声有色，有文学有艺术，我才发现以往讲得颇为细致的“前调、中调、后调”已然不再是最时尚的说辞。店员将香水喷洒黑色折扇上向我轻摇折扇，一缕缕柔香扑面，伴随各种香味的是耳畔传来：“这是南法的夏天”、“这是阿尔罕布拉宫下翻涌的水流”、“这是Edith Piaf的名曲《玫瑰人生》”、“这是比才最后的歌剧《卡门》”、“这是高更在大溪地创作的油画”、“这是柴可夫斯基的芭蕾舞剧《天鹅湖》”……当香的气质与文字契合，当香的内涵被升华，香与歌声、记忆一同在脑海里勾勒出似有若无的画面，短暂闪现却调动着情绪，一呼一吸之间，我仿佛穿越了几个世纪，走过了炽热的沙漠与寒冷的冰川，品尝了几段人生的悲欢离合。在现代营销的场景里，我竟然体验了一把鼻观世界的徜徉自在。店员这时轻轻说了一句：“高级香水卖的不是味道，是感觉。”