不知道有没有人在小时候和我一样，以好奇及“科学验证”为名，在草地上看到蜗牛时候，如果手头上有食盐，会撒在蜗牛身上。看着它把身体快速地缩进壳里，蜗壳也因为失去重心翻转过来，吐出一阵阵泡沫和液体的“惨状”。然后等着等着，直到蜗牛看来已回天乏术，但还是没有看到传说中那种“化骨水”的效果。还好这种实验也没有多做，后来才知道蜗牛本来就无骨，遇盐会脱水稀释之，如果盐分太重就会脱水而亡，但不会化成一滩水。后来看到法国人在烹煮蜗牛时，会先把它过盐水清洗除秽，所以如果会“遇盐化骨”的话，餐馆就血本无归了。

法国餐里食用的是特别饲养培育的勃艮第蜗牛，也有幸在该区的首府第戎城住过两年。不过在法国路边草丛却不常看到蜗牛，因为蜗牛口不择食，是农业的大害虫，所以受到严控。或许不是食家，觉得蜗牛除了肉质有些口感外，其实没有什么特别味道，可能是被烘焙蜗牛的牛油、蒜蓉、香芹和胡椒等香味给盖过去了。多年前曾经高价买过一罐“清水蜗牛”回家，包装里还附上十来个漂亮完好的蜗牛壳。跟着食谱烘焙烹制，可惜老爸老妈还是不敢吃，结果是炒豆豉姜蒜辣椒，知道的人都说我们暴殄天物！

别看蜗牛行动缓慢，天敌无数，蜗牛的适应力和繁殖力惊人，其中的非洲大蜗牛和金苹果蜗牛还名列“世界百大入侵物种”榜。去北部蓄水池公园健行，在岸边定会看到一团团粉红色，拳头般大小，有点像日本料理“明太子”的东西。乍看还新鲜有趣，放眼望去，一步几团地布满岸边，却有点令人发毛恶心，那是金苹果蜗牛的杰作。严格地说，金苹果蜗牛是淡水螺的一种，也俗称福寿螺，只是长相与蜗牛也差不多。至于非洲大蜗牛，据悉它的蛋白质很高，又容易培养，而且肉质的口感也好，小心处理后，在非洲的肯尼亚和尼日利亚等地，已是普及的肉食了。