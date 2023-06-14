已经有好几个星期，晚上抬头望天，总有一颗特别明亮的星星高挂夜空。那是金星，大得好像要从天空个掉下来的样子，比偶尔“亮相”的月亮还好看。和不同朋友外出的时候，我总会找机会叫他们看看夜空，很自豪地告诉他们那就是金星。可惜的是，似乎只有我对金星感兴趣，其他人总是很平淡的反应，甚至没什么反应，抬头望了一眼就继续低头看手机。

想想也是。不管是什么星，看起来有多大多亮，和我们一点关系也没有，不会对我们的日常造成什么影响。我们每天依然为很多生活琐事忙与盲，忙着承受压力，忙着找途经解压，忙着为生活费高涨烦恼，或忙着为能花钱买到一些无聊的东西小兴奋一阵。我们的眼光都很短浅，就算看得远，也离开不了地球，因为我们的生命就只存在于这个世界，除非是彗星撞地球，要不然抬头看到的都只是无关紧要的小小星光。

从小对星星、星球、星系、银河，以及宇宙充满好奇，不论在地球哪个角落，只要有星空满天，就特别兴奋。火星、金星、水星和木星在一些时候用肉眼就能看得见，手机上有一个应用，可以对着满天的星星就得知它们的名字，然后就会幻想这些星球上到底是怎样的世界，在更遥远的宇宙深处，到底会有一些怎样稀奇古怪的世界，那些世界会有怎样的生命。

我绝对相信我们不是浩瀚宇宙中唯一的生命，那太浪费那么大的空间。最近美国国家航空航天局NASA坦言这些年来地球上有不少无法解释的不明飞行物，但又不愿承认是外来访客，似乎有点自欺欺人。若不是更高级的生命体，这些不明飞行物怎么飞来地球？

这些想法和念头是我习惯用来解压和舒缓身心的方式，当身边太多事情渐渐变得不再有什么有意义的时候，把目光放远一点，将视野从周遭延伸到地平线，甚至延伸到头顶星空，会让自己变得渺小。一旦不再觉得自己是世界中心的时候，就不会把自己看得过于重要，也就不会把你看不顺眼的人或不认同的事情一直卡在心里。

那些自以为幽默的脱口秀演员，那些自以为权威的所谓专家，那些理亏却理直气壮打压弱势国家的强权，你要都在乎的话可以很伤神伤身。只有当你望向宇宙深处了解到自己甚至是地球不过是宇宙尘埃中的尘埃，就会觉得一切太可笑。而对于每天所感觉到的疲累和厌烦，也会在抬头看金星挂夜的那一刻，逐渐舒缓。

最近追看一部苹果电视的剧集《为全人类》（For All Mankind，也译为《太空使命》），说的是一个假设中的世界，一切和我们现在没有太大分别，但在这个平行宇宙中的地球有另外一条发展线，在1960年代末登陆月球的人类不是美国人，而是苏联人。故事从那里展开，世界的发展依然以人类的好胜好战为主，但到了第三季的1996年人类不仅早已在月球开发了基地，更已登陆火星，除了美苏之外，还有让人意想不到的朝鲜太空人也悄悄抵达了红色星球。这套剧集吸引人的，不仅是想象力丰富的剧情，还有当角色人物从外太空从月球从火星渴望回返地球时，他们感受到的身心的渺小，以及对很多之前所做的事情和决定的懊悔。

的确，只有当我们能“被感觉”渺小的时候，才不会错以为自己高高在上。趁现在金星离地球最近，抬头望望，或许能让你有所领悟，甚至感觉卑微。